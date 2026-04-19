Mercedes-Benz представила новий сімейний кросовер (фото) Сьогодні 04:13 — Технології&Авто

Mercedes GLB 2026

Mercedes-Benz показала нове покоління Mercedes GLB, зробивши ставку на сімейний формат. Це сімейний SUV для тих, у кого багато справ, дітей або багажу. Головний акцент зробили на електричних версіях: GLB 200, GLB 250+ і GLB 350 4MATIC.

Про це пише arenaev.

Характеристики Mercedes-Benz GLB

Базова версія Mercedes-Benz GLB 200 має двигун потужністю 165 кВт і забезпечує автономність до 431 км (за циклом WLTP). Версія GLB 250+ пропонує 200 кВт потужності двигуна і запас ходу до 631 км на одному заряді.

Топовий варіант GLB 350 4MATIC отримав повний привід і сумарну потужність 260 кВт, проте трохи меншу автономність — до 614 км. Версії 250+ і 350 оснащені батареєю з корисною місткістю 85 кВт·год, а молодша модифікація — 58 кВт·год.

Mercedes-Benz GLB має запас ходу до 631 км

Mercedes використала 800-вольтну архітектуру, яка дозволяє швидко заряджати авто. За наявності відповідної потужної станції можна додати до 260 км пробігу всього за 10 хвилин, а максимальна потужність зарядки сягає 320 кВт.

Для тих, хто не готовий повністю переходити на електротягу, доступні гібридні версії з 1,5-літровим двигуном і невеликим електромотором.

Доступні гібридні версії

Mercedes-Benz GLB можна обрати у версії на п’ять або сім місць. Другий ряд сидінь рухається вперед і назад на 14 см, тому можна швидко змінити баланс між простором для пасажирів і багажем. Третій ряд розрахований на людей зростом до 1,71 м.

Попереду є додатковий багажник об’ємом 127 літрів, а основний відсік вміщує до 540 літрів (з розкладеними сидіннями до 1715 літрів) вантажу.

Багажник Mercedes-Benz GLB

Новий Mercedes-Benz GLB має довжину 4732 мм, ширину — 1861 мм, висоту — 1687 мм, а колісна база становить 2889 мм.

Для бездоріжжя передбачили режим Terrain Mode (версіях з повним приводом). Камери допомагають бачити, що знаходиться під передньою частиною авто, створюючи ефект «прозорого капота». GLB здатен тягнути причеп вагою до 2000 кг.

Інтер’єр та безпека

Салон отримав систему MBUX Superscreen, яка об’єднує одразу три дисплеї під одним склом.

Автомобіль використовує штучний інтелект від Google і Microsoft. З ним можна спілкуватися голосом, а також отримувати пояснення складних тем у простій формі. На екрані навіть є віртуальний аватар, який змінює колір.

Інтер’єр Mercedes-Benz GLB

Інженери інтегрували в авто тепловий насос, який дозволяє швидше прогрівати салон навіть при -7°C, використовуючи тепло від батареї та моторів.

Система очищення скла подає воду прямо через щітки, що зменшує розбризкування. Двері прикривають нижню частину кузова, тому одяг залишається чистим.

Автомобіль використовує 8 камер і 5 радарів, що забезпечує роботу системи допомоги водієві. Він може сам змінювати смугу руху після сигналу повороту.

У салоні Mercedes-Benz GLB реалізували центральну подушку безпеки між водієм і пасажиром

Для додаткової безпеки в салоні реалізували центральну подушку безпеки між водієм і пасажиром. У разі аварії система автоматично відключає високовольтну батарею.

Ціна

У Німеччині електричний GLB 200 коштує від €53 454,80, а лізинг стартує приблизно з €360 на місяць. Ціна гібридної версії становить від €50 396,50.

