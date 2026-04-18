Інвестиції в ШІ зростають попри геополітичну напругу

Волл-стріт залучає десятки мільярдів на розвиток ШІ попри конфлікти

Попри геополітичну нестабільність і побоювання щодо зростання цін на енергоносії через конфлікт на Близькому Сході, ринки продовжують активно фінансувати розвиток штучного інтелекту. Лише за останні тижні Волл-стріт залучила десятки мільярдів доларів на підтримку галузі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Аналітики зазначають, що інвестори зберігають високий попит на борг, пов’язаний із ШІ, особливо серед великих технологічних компаній.

«Ми перебуваємо на одному з тих самореалізуючих бичачих ринків для штучного інтелекту. Коли буде випуск облігацій, ми їх профінансуємо, і, профінансувавши їх, вони випустять ще більше», — сказав портфельний менеджер GW&K Investment Management LLC Бретт Козловскі.

За оцінками Morgan Stanley, у 2026 році обсяг високоякісного боргу для фінансування проєктів у сфері штучного інтелекту може сягнути 400 млрд доларів.

Лише гіперскейлери можуть залучити понад 100 млрд доларів до кінця року, додатково до понад 80 млрд доларів, уже залучених Oracle, Alphabet та Amazon у першому кварталі.

Інвестори зберігають інтерес

«Якщо ви є високоякісним емітентом інвестиційного класу, у вас не виникне проблем, оскільки на це просто величезний попит, особливо в цьому середовищі», — зазначила керівниця інвестиційної стратегії MassMutual Келлі Ковальскі.

Водночас CoreWeave залучила 1,75 млрд доларів через продаж високоризикових облігацій після укладення нової угоди з Meta.

Інвестори також проявляють інтерес до великих інфраструктурних проєктів: Pacific Investment Management Co. планує продати частину боргу на 14 млрд доларів для дата-центру Oracle у Мічигані.

Ризики залишаються

Аналітики наголошують, що хоча високоякісні позичальники й надалі мають доступ до ринку, загальна ситуація залишається чутливою до глобальних ризиків.

«Ринок інвестиційного класу оцінюється як ідеальний, а нещодавній геополітичний шум нагадує нам про те, що речі можуть виникнути нізвідки та зірвати плани фінансування», — сказала глобальна керівниця ринків боргового капіталу Barclays Меган Грейпер.

УНН За матеріалами:

