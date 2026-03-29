У 2025 році Apple заробила майже $900 млн від застосунків зі штучним інтелектом
У 2025 році компанія Apple заробила близько $900 млн на комісійних від застосунків з генеративним штучним інтелектом у своєму App Store.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані аналітичної компанії AppMagic.
Які ШІ-застосунки приносять найбільше доходу
Основну частину доходу забезпечили завантаження ChatGPT та подальші підписки, які склали приблизно 75% від загальної суми.
На другому місці опинився застосунок Grok від Ілона Маска, що приніс близько 5% доходу. За прогнозами, у 2026 році Apple може перевищити позначку $1 млрд доходу від таких застосунків.
На сьогодні Apple поки що відстає від конкурентів у розвитку власних рішень зі штучного інтелекту, зокрема у вдосконаленні Siri.
Попри це, компанія отримує вигоду завдяки своїй провідній позиції на ринку смартфонів, адже більшість застосунків проходять через App Store, де компанія бере комісію до 30% від підписок.
На відміну від Microsoft, Amazon та Meta, які інвестують десятки мільярдів доларів у розвиток інфраструктури для ШІ, витрати Apple у цій галузі залишаються відносно низькими і стабільними, адже компанія робить ставку на розвиток технологій безпосередньо на пристроях, а не на побудові масштабних дата-центрів.
Поділитися новиною
Також за темою
Google додала в Gemini імпорт чатів і персональних даних з інших ШІ-ботів
Зарядка за 9 хвилин: на ринок вийшов електрокар BYD за $21 тис. (фото)
Світові корпорації роблять рекордні ставки на AI попри загрозу фінансової бульбашки
У 2025 році Apple заробила майже $900 млн від застосунків зі штучним інтелектом
Toyota виводить на ринок новий купеподібний електрокросовер (фото)
У МВС пояснили, як оформити вибракування авто