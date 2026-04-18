Casio представила в Європі новий годинник G-Shock (фото)

Основною особливістю моделі є райдужне іонне покриття центральної частини корпусу, яке розташоване між сріблястим сталевим безелем та металевою задньою кришкою.
Елементи райдужної гами також використані у тонкій лінії навколо негативного MIP LCD-дисплея з чорним фоном. Дизайн доповнюють матові та дзеркальні обробки корпусу, а також металевий браслет у сріблястому відтінку.
Модель оснащена низкою функцій: налаштовуваним цифровим дисплеєм, Bluetooth-з'єднанням, радіоконтролем Multiband 6, підтримкою світових часових поясів, секундоміром із точністю 1/100 секунди, таймером зворотного відліку та п’ятьма будильниками.
Годинник працює на технології Tough Solar, що забезпечує заряджання від сонячного світла та має водозахист до 200 метрів.
Casio G-Shock GMW-BZ5000RC-1 наразі можна придбати в офіційному онлайн-магазині Casio у Великій Британії за ціною £770. Продаж обмежений трьома одиницями на одного покупця, а також не поширюється на знижки чи промокоди.
У Франції модель з’явилася в асортименті рітейлера David et Philly з рекомендованою ціною €799 та орієнтовним стартом продажів у травні 2026 року. Найближчим часом годинник має з’явитись і в інших країнах Європи.