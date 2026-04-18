0 800 307 555
Casio представила в Європі новий годинник G-Shock (фото)

Casio випустила новий годинник
Casio випустила новий годинник
Casio оголосила про вихід нової моделі годинника G-Shock Full Metal GMW-BZ5000RC-1 у Великій Британії, який поєднує нестандартний дизайн та підтримку кількох сучасних технологій.
Про це пише NotebookCheck.
Основною особливістю моделі є райдужне іонне покриття центральної частини корпусу, яке розташоване між сріблястим сталевим безелем та металевою задньою кришкою.
Дизайн нового годинника G-Shock
Дизайн нового годинника G-Shock
Елементи райдужної гами також використані у тонкій лінії навколо негативного MIP LCD-дисплея з чорним фоном. Дизайн доповнюють матові та дзеркальні обробки корпусу, а також металевий браслет у сріблястому відтінку.
Дизайн нового годинника G-Shock
Дизайн нового годинника G-Shock
Модель оснащена низкою функцій: налаштовуваним цифровим дисплеєм, Bluetooth-з'єднанням, радіоконтролем Multiband 6, підтримкою світових часових поясів, секундоміром із точністю 1/100 секунди, таймером зворотного відліку та п’ятьма будильниками.
Модель оснащена низкою функцій
Модель оснащена низкою функцій
Годинник працює на технології Tough Solar, що забезпечує заряджання від сонячного світла та має водозахист до 200 метрів.
Casio G-Shock GMW-BZ5000RC-1 наразі можна придбати в офіційному онлайн-магазині Casio у Великій Британії за ціною £770. Продаж обмежений трьома одиницями на одного покупця, а також не поширюється на знижки чи промокоди.
У Великій Британії годинник коштує £770
У Великій Британії годинник коштує £770
У Франції модель з’явилася в асортименті рітейлера David et Philly з рекомендованою ціною €799 та орієнтовним стартом продажів у травні 2026 року. Найближчим часом годинник має з’явитись і в інших країнах Європи.
За матеріалами:
mezha.media
