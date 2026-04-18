В Instagram зʼявилася функція редагування коментарів

Instagram нарешті дозволив редагувати коментарі, але є одна важлива умова: ви маєте це зробити протягом 15 хв після публікації коментаря.

Починаючи з версії Instagram 424.1, ви побачите кнопку редагування поруч із кожним новим коментарем, який надішлете. Якщо ви тицьнете на цю кнопку, то приступите до коригування тексту.

Кількість внесень правок необмежена протягом цих 15 хв, але потім кнопка редагування зникне. Звісно, інші користувачі знатимуть, що ви вносили редагування, адже писатиме «змінено», проте вже не зможуть побачити оригінал.

Окрім цієї функції, в Instagram тепер можна планувати пробні ролики, отримувати доступ до нових функцій історій Instagram, додавати довші пісні (до 20 секунд) до публікацій у історіях, а ще стилізувати шрифти завдяки ШІ.

Також ваші збережені публікації будуть ділитися на різні папки залежно від типу контенту, який вони містять.

А ще творці нагадали про «Режим зникнення», який приховає вас від інших онлайн-користувачів у ті моменти, коли ви хочете уникнути спілкування.

