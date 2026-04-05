Meta тестує преміум-підписки в Instagram Вчора 03:24 — Технології&Авто

Meta тестує платну підписку Instagram Plus

Компанія Meta оголосила про старт тестування платної підписки в Instagram під назвою Instagram Plus, яка відкриває доступ до ексклюзивних функцій платформи.

Цю інформацію компанія розкрила TechCrunch.

Як працюватиме платна підписка в Instagram

Instagram Plus запропонує такі преміальні функції, як можливість переглядати чужі Історії без сповіщення автора про перегляд, а також бачити кількість повторних переглядів власних Історій.

Крім цього підписники отримують право створювати необмежену кількість списків аудиторій для Історій, що дозволяє більш гнучко налаштовувати доступ до публікацій.

Ще однією опцією є продовження часу існування Історій на додаткові 24 години. Також користувачі можуть раз на тиждень виділяти певну Історію, піднімаючи її на початок стрічки Історій у своїх підписників.

Серед інших функцій — можливість залишати анімований «суперлайк» на чужих Історіях та швидкий пошук у списку переглядачів, щоб визначити, чи конкретна людина переглядала публікацію.

Повідомляється, що тестування розпочалось у кількох країнах, серед яких, за даними користувачів соцмереж, Мексика, Японія та Філіппіни. Вартість підписки залежить від країни.

У Мексиці вона становить 39 песо на місяць (~$2,20), у Японії — 319 єн (~$2), у Філіппінах — 65 песо (~$1,07). Meta не уточнила повний перелік країн, де триває тестування, тож ймовірно, що географія може бути ширшою.

Instagram Plus відрізняється від іншої платної послуги компанії — Meta Verified, яка орієнтована на бізнес та контентмейкерів і включає значок верифікації та захист від імітації облікового запису. Нова підписка призначена для звичайних користувачів платформи.

Попри плани Meta може отримати таким чином додатковий дохід, частина користувачів уже висловила невдоволення через появу ще однієї платної підписки. Водночас приклади інших платформ, зокрема підписка Snapchat+ від Snap, яка з 2022 року набрала понад 25 мільйонів підписників і вже принесла компанії дохід в $1 млрд, свідчать про наявність попиту на подібні сервіси.

