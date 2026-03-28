В Instagram з'явилася нова зручна функція

Популярна у світі соціальна мережа Instagram представила нову функцію, спрямовану на спрощення взаємодії з короткими відеороликами у Reels.

Про це повідомляє GSM Arena.

Як працює нова функція в Instagram

Зазначається, що відтепер користувачі можуть призупиняти відтворення відеороликів одним дотиком.

Раніше дотик до екрана вимикав лише звук, а щоб поставити відео на паузу, потрібно було утримувати палець на екрані.

З оновленням одне торкання призупиняє відео, а звук автоматично вимикається на час паузи.

Функція доступна як у вебверсії, так і поступово з’являється у мобільних додатках для Android та iOS.

