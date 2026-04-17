Місце для вашої реклами

OnePlus скорочує персонал у Європі

Європейський напрям OnePlus тривалий час стикався з труднощами
Компанія OnePlus розпочала скорочення співробітників у європейських офісах, пояснюючи це «переглядом регіональної дорожньої карти та продуктової стратегії».
Інформація про зміни з’явилася після видаленої публікації на LinkedIn одного з працівників компанії, яку поширили користувачі Reddit. У повідомленні йшлося, що значна частина команди в Європі шукає нову роботу через «комплексну оцінку ринкового середовища». Причинами змін названо «продуктивність бізнесу» та «розподіл ресурсів».

Криза на ключових ринках

Ці дані підтверджують попередні повідомлення про наміри компанії залишити низку глобальних ринків і зосередитися на Китаї. Водночас OnePlus продовжує запускати окремі продукти в деяких регіонах, що створює суперечливу ситуацію.
Додатково повідомляється, що в Індії бренд також скорочує діяльність, зокрема припинив продажі у фізичних магазинах, віддавши перевагу онлайн-каналам. Це особливо показово, адже Індія була одним із найбільших ринків для компанії поза межами Китаю.
Європейський напрям OnePlus тривалий час стикався з труднощами. Компанія вже залишала ключові ринки регіону, а потім поверталася до них, однак вже у зменшеному масштабі. Крім цього, OnePlus по всьому світу також втратила партнерства з операторами мобільного зв’язку.

Питання підтримки та сервісу

Якщо інформація про скорочення підтвердиться, то залишається відкритим питання щодо поточної підтримки пристроїв OnePlus, їх подальшого обслуговування та інших аспектів.
Наразі поки немає офіційних заяв компанії щодо підтвердження закриття європейських підрозділів чи подібних планів у інших регіонах. OnePlus публічно також ще не коментувала інформацію про можливі скорочення персоналу.
Місце для вашої реклами
