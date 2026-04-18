Honda показала компактний електрокар вагою 1 090 кілограмів (фото)
Японська компанія Honda показала новий компактний електричний автомобіль із вагою у 1 090 кг.
Про це повідомило Kyodo News.
Автомобіль «Super-ONE» важить 1090 кілограмів, що, за словами японського автовиробника, є «винятково легким» для електромобіля, з запасом ходу 274 кілометри.
Ціна нового транспортного засобу буде оголошена пізніше.
У той час як інші автовиробники пропонували моделі електромобілів, які проїжджають понад 400 км на одному заряді, Honda заявила, що вирішила обмежити запас ходу нової моделі та використовувати менший акумулятор для зменшення ваги електрокара.
Електромобіль пропонує п’ять різних режимів руху, причому опція «Boost» збільшує потужність до максимум 70 кіловатів, що еквівалентно приблизно 100 кінським силам.
Динаміки всередині автомобіля розташовані таким чином, щоб створювати віртуальний звук двигуна, подібний до звуку спортивного автомобіля.
Незабаром Honda почне приймати попередні замовлення у дилерів по всій Японії, плануючи запустити модель у кількох країнах, включаючи Велику Британію, Сінгапур та Австралію.
