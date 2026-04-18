Розсекречено недорогий великий кросовер від General Motors (фото)

Wuling Starlight L — великий електрифікований кросовер, Фото: Wuling
Опубліковано перші офіційні фото Wuling Starlight L. Недорогий сімейний кросовер отримає економічні плагін-гібридні силові установки. Новий Wuling Starlight L презентують 24 квітня на автошоу в Пекіні, а невдовзі після цього модель надійде в продаж.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Великий кросовер Wuling Starlight L — спільна розробка інженерів General Motors і SAIC, адже ці два концерни є співвласником китайського бренду, який випускає бюджетні авто. Він стане флагманською найбільшою моделлю марки.
Авто випускатимуть у плагін-гібридних версіях, Фото: Wuling

Розміри Wuling Starlight L:

  • довжина — 4980 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • висота — 1760 мм;
  • колісна база — 2950 мм.
Майже п’ятиметрове авто стане флагманом бренду Wuling, Фото: Wuling
Авто вирізняється стриманим дизайном із високим капотом та тоненькою передньою і задньою оптикою. Комплектація включає 20-дюймові диски.
На передній панелі встановлено два екрани, Фото: Wuling
Салон Wuling Starlight L має шість місць, а передні крісла оснащені електроприводом та розділені високою центральною консоллю. Кросовер отримав цифровий щиток приладів та великий 15,4-дюймовий тачскрін.
Модель дебютує в шестимісному виконанні, Фото: Wuling
Новий Wuling Starlight L запропонують у двох плагін-гібридних версіях — із 1,5-літровими бензиновими двигунами на 106 і 143 к. с.
Потужність електромоторів не розкривають, зате відомо, що середня витрата пального складе 5,9 л/100 км, а запас ходу на електротязі — 260 км.
