Cupra представила електричний хетчбек Raval (фото)

Модель має стати конкурентом Renault 5, Фото: Cupra
Іспанський бренд Cupra, що входить до складу Volkswagen Group, офіційно розкрив серійний електричний хетчбек Cupra Raval. Модель має конкурувати у сегменті компактних електрокарів у Європі, де їй доведеться змагатися з Renault 5, а спортивній версії — із Alpine A290. Новинка іспанського бренду вийде на ринок у 2026 році та отримає запас ходу до 450 км.
Новинка пройшла довгий шлях до серійного виробництва: від концепту UrbanRebel 2021 року до передсерійного прототипу у 2023-му. Назву Raval модель отримала на честь одного з районів Барселони.
За габаритами це типовий представник B-класу: довжина становить 4046 мм, колісна база — 2600 мм, а об’єм багажника дорівнює 441 літру. В основі лежить платформа MEB+, яку також використають майбутні Volkswagen ID. Polo та Skoda Epiq.
Cupra Raval, Фото: Cupra
Зовнішність хетчбека виконана у фірмовому стилі марки з акцентом на агресивний дизайн. Передня частина отримала вузьку світлодіодну оптику з характерним трикутним малюнком, масивний повітрозабірник і рельєфний капот.
Cupra Raval, Фото: Cupra
У профіль вирізняються оригінальні колісні диски (до 19 дюймів у топ-версії), висувні ручки дверей і класичні дзеркала. Ззаду — дифузор, спойлер і суцільний ліхтар із підсвіченим логотипом.
Салон розрахований на п’ятьох пасажирів і вирізняється сучасним оформленням із декоративним підсвічуванням.
Салон Cupra Raval, Фото: Cupra
Водій отримує триспицеве кермо з фізичними кнопками та цифрову панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, а центральне місце займає 12,9-дюймовий дисплей мультимедійної системи. Для спортивної версії передбачені ковшеподібні сидіння.
Салон Cupra Raval, Фото: Cupra
Cupra Raval запропонують у чотирьох модифікаціях: базова Raval, Raval Plus, Endurance та VZ. Початкові версії отримають батарею на 37 кВт·год, тоді як дорожчі варіанти матимуть акумулятор на 52 кВт·год. Потужність електромотора варіюється від 116 до 226 к.с. залежно від виконання.
Запас ходу базових версій становить близько 300 км за циклом WLTP, тоді як топова VZ здатна подолати до 400 км. Найдальнобійнішою стане версія Endurance із показником приблизно 450 км на одному заряді.
Cupra Raval, Фото: Cupra
Старт продажів моделі в Європі запланований на літо 2026 року. Точні ціни виробник оголосить пізніше, однак вже відомо, що базова версія коштуватиме близько €26 тисяч.
Також за темою
Також за темою
