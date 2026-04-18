0 800 307 555
укр
Найпопулярніші нові та вживані електромобілі серед українців (інфографіка)

Технології&Авто
68
Серед автовласників в Україні знизився попит на електрокари. У березні українці придбали 2021 електромобіль, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас порівняно з лютим 2026 року попит зріс на 88%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які електрокари обирають українці

Зазначається, що основну частку зареєстрованих за березень електромобілів становили легкові автомобілі — 1 910 одиниць. З них новими були 227 авто, а вживаними — 1683 авто.
Серед 111 зареєстрованих комерційних електрокарів лише 15 були новими.
Найбільш продаваним новим електрокаром став BYD Leopard 3. Серед вживаних електромобілів лідирує Nissan Leaf.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні можуть запровадити новий податок для власників електромобілів. Це пов’язано з необхідністю наповнення дорожнього фонду, який наразі формується переважно за рахунок акцизів на пальне.
Також ми повідомляли, що за прогнозом аналітиків, продажі автомобілів на акумуляторних батареях зростатимуть у Європі і надалі, оскільки війна в Ірані призводить до зростання цін на бензин і спонукає споживачів відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння
За матеріалами:
АвтоАвторинок УкраїниЕлектромобілі
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems