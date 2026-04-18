Найпопулярніші нові та вживані електромобілі серед українців (інфографіка)

Серед автовласників в Україні знизився попит на електрокари. У березні українці придбали 2021 електромобіль, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас порівняно з лютим 2026 року попит зріс на 88%.
Серед 111 зареєстрованих комерційних електрокарів лише 15 були новими.
Найбільш продаваним новим електрокаром став BYD Leopard 3. Серед вживаних електромобілів лідирує Nissan Leaf.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні можуть запровадити новий податок для власників електромобілів. Це пов’язано з необхідністю наповнення дорожнього фонду, який наразі формується переважно за рахунок акцизів на пальне.
Також ми повідомляли, що за прогнозом аналітиків, продажі автомобілів на акумуляторних батареях зростатимуть у Європі і надалі, оскільки війна в Ірані призводить до зростання цін на бензин і спонукає споживачів відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння