OpenAI заявляє, що вже заробила $100 млн на рекламі у ChatGPT

OpenAI розкрила, скільки заробила на рекламі у ChatGPT
За два місяці OpenAI вже отримала $100 млн річного регулярного доходу (ARR) завдяки інтеграції реклами в ChatGPT. OpenAI повідомила інвесторам, що очікує отримати $2,5 млрд доходу від реклами до кінця 2026 року та приголомшливі $53 млрд до 2029 року.
А до 2030 року, за прогнозами компанії, ця цифра подвоїться до $100 млрд, що перевищить дохід таких гігантів, як Tesla та Disney.
Ці прогнози ґрунтуються на припущенні, що до 2030 року кількість щотижневих користувачів OpenAI сягне 2,75 млрд. Станом на лютий цей показник становить 900 млн.
Google щороку генерує сотні мільярдів доларів рекламного доходу, збираючи величезні масиви даних про користувачів, які він використовує для показу колосальної кількості реклами.
Оскільки все більше людей звертаються за відповідями до ШІ-чатботів замість пошукових систем, реклама в ChatGPT може стати ще ефективнішою.
Вона спиратиметься на тривалі розмови користувачів, у яких ті напевно висловлюватимуть свої бажання прямим текстом або завуальовано.
