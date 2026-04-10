OpenAI призупинила розробку датацентру Stargate у Великій Британії через ціни на електроенергію

Проєкт Stargate UK анонсували у вересні 2025 року
OpenAI призупиняє свій інфраструктурний проєкт із будівництва датацентру Stargate у Великій Британії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Причинами такого рішення компанія називає високу вартість електроенергії та поточне регуляторне середовище в країні.
В OpenAI кажуть, що бачать значний потенціал для розвитку штучного інтелекту у Великій Британії, однак підкреслили, що обчислювальні потужності є ключовою основою для цього.
Компанія продовжить вивчати можливості проєкту Stargate UK і повернуться до нього, коли умови, зокрема регуляція та ціни на енергію, дозволять довгострокові інвестиції в інфраструктуру.

Що таке Stargate

Проєкт Stargate UK анонсували у вересні 2025 року в межах хвилі інвестицій від американських технологічних гігантів під час візиту Дональда Трампа до Великої Британії.
Попри те що місцевий уряд визначив ШІ та датацентри, як один із ключових напрямків економічного зростання, на заваді стали ціни на електроенергію, які є одними з найвищих в Європі.
