OpenAI запускає новий тариф, орієнтований на щоденну роботу з кодом

OpenAI представила новий тарифний план за $100, орієнтований на щоденне використання інструменту Codex. У компанії кажуть, що він пропонуватиме уп’ятеро більше можливостей для кодування, ніж тариф Plus.

До цього часу лінійка планів на місяць виглядала так:

безплатний (який тепер містить рекламу);

план Go за $8 (також із рекламою);

план Plus за $20 (без реклами);

найдорожчий план Pro за $200 (теж без реклами).

На сторінці з цінами OpenAI наразі взагалі не вказано план за $200 на місяць. Проте цей найвищий рівень підписки все ще доступний, повідомляє TechCrunch.

На сьогодні для користувачів в Україні доступний лише один рівень підписки Pro, ціна якого становить $120 на місяць.

OpenAI кидає виклик Anthropic

OpenAI не приховує, що цей новий ціновий рівень кине виклик Anthropic, яка вже давно пропонує варіант за $100 на місяць для Claude.

«Новий рівень Pro за $100 розроблений для того, щоб надати розробникам більше практичних можливостей для кодування за їхні гроші, особливо під час інтенсивних робочих сесій, коли ліміти мають найбільше значення. У порівнянні з Claude Code, Codex забезпечує більший обсяг кодування на кожен витрачений долар серед платних тарифів, причому ця різниця найбільш помітна саме під час активної роботи з кодом», — повідомив представник OpenAI виданню TechCrunch.

Варто зазначити, що до 31 травня OpenAI пропонує ще вищі ліміти на Codex у межах тарифу за $100. Тож усім, хто випробує новий рівень підписки, почне фанатично кодити й жодного разу не отримає попередження про перевищення лімітів, слід мати на увазі: така ситуація, найімовірніше, не триватиме вічно.

Жоден із тарифних планів не передбачає безлімітного використання. Проте план за $200 пропонує у 20 разів вищі ліміти, ніж Plus. У розділі поширених запитань (FAQ) розробник обіцяє, що цього достатньо для «безперервної підтримки ваших найвибагливіших робочих процесів, навіть у паралельних проєктах». Обидва плани Pro мають однаковий набір основних функцій. За словами компанії, головна відмінність полягає саме в лімітах частоти запитів.

