Tesla анонсувала компактний електрокросовер 19.04.2026, 00:08 — Технології&Авто

Tesla працює над новим електрокаром

Tesla довго трималася за дві-три базові моделі й точково їх оновлювала. Але конкуренти не стояли на місці, продажі просіли, а критика наростала. І ось — перший реальний сигнал змін: компанія працює над абсолютно новим компактним кросовером, який не є похідним від жодної існуючої моделі.

Про це пише arenaev.

Що відомо про новинку

За даними Reuters, новий електромобіль Tesla отримає довжину близько 4280 мм — це менше, ніж Model 3 і Model Y.

Проєкт поки що перебуває на ранній стадії розробки, але вектор уже окреслено чітко: доступна ціна, спрощена конструкція, менша батарея і один електромотор.

Маса автомобіля планується на рівні 1500 кг. Все це разом повинно суттєво знизити собівартість і зробити Tesla досяжною для значно ширшої аудиторії, ніж зараз.

Автопілот із запасним варіантом

Цікаво інше: новий кросовер може вийти у двох версіях — з можливістю автономного керування і з традиційним кермом.

Один із співробітників Tesla пояснив логіку прямо: компанія хоче будувати автомобілі, які «будуть безпілотними, але матимуть опцію керування людиною».

Причина проста — у більшості країн світу повністю автономний транспорт залишається юридичною сірою зоною ще на роки вперед. Тож Tesla намагається не ставити все на одну карту і зберегти обсяги продажів у перехідний період.

А як же Model 2

Охочі пам’ятають: кілька років поспіль ринок активно обговорював бюджетний електромобіль Tesla під умовною назвою Model 2. За чутками, Ілон Маск поклав цей проєкт на полицю, коли захопився ідеєю Robotaxi та Cybercab.

Новий компактний SUV, схоже, частково закриває ту саму нішу — але вже в іншому форматі й з іншою логікою.

Де і коли

Виробництво нового кросовера планується запустити в Китаї. Точних термінів виходу на ринок поки що немає, але одне відомо точно — цього року його не буде.

Для Tesla це, мабуть, один із найважливіших кроків за останні роки. Не черговий фейсліфт і не гучна презентація концепту — а спроба повернутися до ідеї, з якої все починалося: зробити електромобіль, який може дозволити собі звичайна людина.

