Місце для вашої реклами

ТОП-10 найбільш продаваних смартфонів у світі

iPhone 17 Pro Max став найпопулярнішим смартфоном у світі
Смартфони Apple продовжують домінувати на світовому ринку. Згідно зі свіжим звітом Counterpoint Research, у четвертому кварталі 2025 року моделі iPhone посіли одразу п’ять позицій у рейтингу десяти найбільш продаваних смартфонів.

За інформацією агентства, найбільш продаваним смартфоном у світі став преміальний iPhone 17 Pro Max. На другому та третьому місцях розташувалися iPhone 17 та 17 Pro відповідно. Також до десятки увійшли iPhone 16 (4 місце) та iPhone 16e (8 місце).
Основним конкурентом Apple залишається Samsung, яка посіла чотири позиції в рейтингу — в основному за рахунок доступних моделей лінійки Galaxy A.
iPhone зайняли половину ТОП-10 найбільш продаваних смартфонів наприкінці 2025 року, Джерело: Counterpoint
Ще одне місце дісталося Xiaomi з бюджетним смартфоном Redmi. Galaxy S25 — єдиний преміальний телефон на базі Android у ТОП-10.
За даними аналітиків, десять найбільш продаваних смартфонів забезпечили близько 23% усіх світових продажів у кварталі, при цьому на один лише iPhone 17 Pro Max припало приблизно 5%.
Експерти відзначають, що Apple стабільно утримує лідерські позиції, особливо в преміальному сегменті, тоді як конкуренти зазвичай досягають успіху завдяки більш доступним пристроям.
За матеріалами:
УНІАН
СмартфониAppleiPhone
Місце для вашої реклами
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
