ТОП-10 найбільш продаваних смартфонів у світі 19.04.2026, 01:12 — Технології&Авто

iPhone 17 Pro Max став найпопулярнішим смартфоном у світі

Смартфони Apple продовжують домінувати на світовому ринку. Згідно зі свіжим звітом Counterpoint Research, у четвертому кварталі 2025 року моделі iPhone посіли одразу п’ять позицій у рейтингу десяти найбільш продаваних смартфонів.

Найпопулярніші смартфони

За інформацією агентства, найбільш продаваним смартфоном у світі став преміальний iPhone 17 Pro Max. На другому та третьому місцях розташувалися iPhone 17 та 17 Pro відповідно. Також до десятки увійшли iPhone 16 (4 місце) та iPhone 16e (8 місце).

Основним конкурентом Apple залишається Samsung, яка посіла чотири позиції в рейтингу — в основному за рахунок доступних моделей лінійки Galaxy A.

iPhone зайняли половину ТОП-10 найбільш продаваних смартфонів наприкінці 2025 року, Джерело: Counterpoint

Ще одне місце дісталося Xiaomi з бюджетним смартфоном Redmi. Galaxy S25 — єдиний преміальний телефон на базі Android у ТОП-10.

За даними аналітиків, десять найбільш продаваних смартфонів забезпечили близько 23% усіх світових продажів у кварталі, при цьому на один лише iPhone 17 Pro Max припало приблизно 5%.

Експерти відзначають, що Apple стабільно утримує лідерські позиції, особливо в преміальному сегменті, тоді як конкуренти зазвичай досягають успіху завдяки більш доступним пристроям.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.