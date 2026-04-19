Як виправити помилку у водійському посвідченні Сьогодні 13:11 — Особисті фінанси

Посвідчення водія в Україні

Якщо у водійському посвідченні неправильно вказані дані, такий документ можна обміняти за бажанням власника. Це стосується не лише виправлення помилок, а й оновлення персональних даних, фото або змін у позначках щодо права керування транспортом (наприклад, автоматична коробка передач).

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Найчастіші причини для обміну документа:

помилки у написанні прізвища, імені чи по батькові;

некоректна дата народження;

помилки у відкритих категоріях транспортних засобів в посвідченнях водія старого зразка.

Як виправити помилку

Для обміну посвідчення водія необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС, взявши із собою документ, що посвідчує особу, РНОКПП та посвідчення водія (за наявності).

Після перевірки даних у реєстрах адміністратор оформлює новий документ. Важливо уважно перевірити всі дані перед підписанням заяви, щоб уникнути повторних звернень.

Орієнтовна вартість обміну становить близько 608 грн, включно з адміністративним збором і вартістю бланка.

Як ми вже згадували , під час воєнного стану та протягом року після його завершення водії, які вперше отримали посвідчення терміном на два роки, можуть користуватися ним навіть після закінчення строку дії.

Хоча користуватися протермінованим посвідченням можливо, воно формально вважається нечинним. Особливо на це варто звернути увагу водіям, які планують поїздку за кордон, адже за межами України таке посвідчення використовувати не можна.

