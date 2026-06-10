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Доплати до пенсій у 2026. Скільки дають після 70, 75 і 80 років? Нова вимога Пенсійного фонду

Особисті фінанси
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Доплати до пенсій у 2026. Скільки дають після 70, 75 і 80 років? Нова вимога Пенсійного фонду
Доплати до пенсій у 2026. Скільки дають після 70, 75 і 80 років? Нова вимога Пенсійного фонду
Українська пенсійна система передбачає не лише основні виплати за страховий стаж, а й додаткові надбавки для людей поважного віку. Частину з них держава нараховує автоматично, без звернень до Пенсійного фонду. Водночас є вимоги до стажу та нові процедури ідентифікації для окремих категорій пенсіонерів. Із посиланням на відео на YouTube-каналі Finance.ua розповідаємо, хто має право на доплати, як вони працюють і що потрібно контролювати, щоб не втратити виплати.

Доплати за вік

В Україні діє система вікових надбавок до пенсії, які нараховуються автоматично, якщо загальний розмір виплати не перевищує 10 тисяч гривень.
Розмір доплат залежить від віку:
  • від 70 до 74 років — до 300 гривень;
  • від 75 до 79 років — до 456 гривень;
  • від 80 років і старше — до 570 гривень.
Таким чином, держава поступово збільшує підтримку пенсіонерів із віком, враховуючи додаткові потреби людей старшого віку.

Який стаж впливає на розмір виплат

Щоб отримати максимальні гарантовані надбавки, важливо мати достатній страховий стаж.
Вимоги такі:
  • для жінок — не менше 30 років стажу;
  • для чоловіків — не менше 35 років стажу.
Якщо необхідного стажу немає, надбавка нараховується пропорційно. Тобто кожен офіційно підтверджений рік роботи безпосередньо впливає на розмір пенсійної підтримки у майбутньому.

Перевірки та ідентифікація пенсіонерів

Пенсійний фонд України повідомляє про необхідність проходження фізичної ідентифікації для частини пенсіонерів. Це стосується, зокрема, людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території.
З січня 2026 року для отримання виплат таким пенсіонерам потрібно підтвердити, що вони не отримують пенсію від держави-агресорки.
Процедура спрямована на уточнення даних та забезпечення прозорості виплат.

Що потрібно контролювати

Фахівці радять пенсіонерам регулярно перевіряти свої дані в Пенсійному фонді. Зокрема, важливо:
  • контролювати, щоб увесь трудовий стаж був офіційно врахований;
  • перевіряти актуальність даних у системі ПФУ;
  • не пропускати процедури ідентифікації у разі необхідності.
Навіть один неврахований період роботи може вплинути на розмір виплат у майбутньому.
Детально та про те, кому можна вийти на пенсію достроково, дивіться у відео за посиланням:
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяВиплата пенсійПенсіонерПенсійний фонд
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