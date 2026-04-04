Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії водійського посвідчення закінчився

Чоловік за кермом автомобіля, Фото: freepik

Під час воєнного стану та протягом року після його завершення водії, які вперше отримали посвідчення терміном на два роки, можуть користуватися ним навіть після закінчення строку дії.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Протерміноване водійське посвідчення під час воєнного стану: що потрібно знати

Водночас, як зазначають фахівці, хоча користуватися протермінованим посвідченням можливо, воно формально вважається нечинним.

Особливо на це варто звернути увагу водіям, які планують поїздку за кордон, адже за межами України таке посвідчення використовувати не можна.

Важливо зазначити, що спрощення стосується лише посвідчень водія, виданих вперше. Тому експерти радять обміняти документ, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

Зробити це можна у сервісних центрах МВС або онлайн через електронні сервіси за наявності відповідних підстав.

Раніше Finance.ua писав , щоб отримати виготовлений пластиковий бланк посвідчення водія в сервісному центрі МВС, заявник має пред’явити документ, що посвідчує особу. Це не лише паспорт громадянина України — законодавством передбачено ширший перелік.

До таких документів належать:

паспорт громадянина України;

паспорт для виїзду за кордон;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Якщо в поданих документах немає відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання в Україні, потрібно додатково надати один із таких документів:

довідку ВПО із зазначенням фактичного місця проживання — для внутрішньо переміщених осіб;

витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання, зокрема в електронному вигляді через «Дію».

