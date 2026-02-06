Які документи потрібні для отримання або обміну посвідчення водія в МВС
Щоб отримати виготовлений пластиковий бланк посвідчення водія в сервісному центрі МВС, заявник має пред’явити документ, що посвідчує особу. Це не лише паспорт громадянина України — законодавством передбачено ширший перелік.
Із посиланням на ГСЦ МВС розповідаємо, які документи можна використати для отримання або обміну посвідчення водія в МВС.
Посвідчення особи
До таких документів належать:
- паспорт громадянина України;
- паспорт для виїзду за кордон;
- тимчасове посвідчення громадянина України;
- посвідка на постійне проживання;
- посвідка на тимчасове проживання;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
Один із цих документів також можна пред’явити в електронній формі через застосунок «Дія».
Підтвердження місця проживання
Якщо в поданих документах немає відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання в Україні, потрібно додатково надати один із таких документів:
- довідку ВПО із зазначенням фактичного місця проживання — для внутрішньо переміщених осіб;
- витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання, зокрема в електронному вигляді через «Дію».
У МВС наголошують, що цей перелік є вичерпним і визначений чинним законодавством.
Де можна обміняти або отримати посвідчення
Обміняти посвідчення водія можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації або фактичного проживання.
Отримати посвідчення водія вперше також дозволено без прив’язки до місця проживання — у сервісному центрі МВС, який проводить іспити, після успішного складання теоретичного та практичного тестів.
Такі правила передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 340.
Головний сервісний центр МВС радить громадянам заздалегідь перевіряти наявність усіх необхідних документів перед зверненням для отримання або обміну посвідчення водія.
