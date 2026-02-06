Які документи потрібні для отримання або обміну посвідчення водія в МВС Сьогодні 09:38 — Технології&Авто

Головний документ під час отримання водійських прав - посвідчення особистості

Щоб отримати виготовлений пластиковий бланк посвідчення водія в сервісному центрі МВС, заявник має пред’явити документ, що посвідчує особу. Це не лише паспорт громадянина України — законодавством передбачено ширший перелік.

Із посиланням на ГСЦ МВС розповідаємо, які документи можна використати для отримання або обміну посвідчення водія в МВС.

Посвідчення особи

До таких документів належать:

паспорт громадянина України;

паспорт для виїзду за кордон;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Один із цих документів також можна пред’явити в електронній формі через застосунок «Дія».

Підтвердження місця проживання

Якщо в поданих документах немає відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання в Україні, потрібно додатково надати один із таких документів:

довідку ВПО із зазначенням фактичного місця проживання — для внутрішньо переміщених осіб;

витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання, зокрема в електронному вигляді через «Дію».

У МВС наголошують, що цей перелік є вичерпним і визначений чинним законодавством.

Де можна обміняти або отримати посвідчення

Обміняти посвідчення водія можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації або фактичного проживання.

Отримати посвідчення водія вперше також дозволено без прив’язки до місця проживання — у сервісному центрі МВС, який проводить іспити, після успішного складання теоретичного та практичного тестів.

Такі правила передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 340.

Головний сервісний центр МВС радить громадянам заздалегідь перевіряти наявність усіх необхідних документів перед зверненням для отримання або обміну посвідчення водія.

