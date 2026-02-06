0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які документи потрібні для отримання або обміну посвідчення водія в МВС

Технології&Авто
69
Головний документ під час отримання водійських прав - посвідчення особистості
Головний документ під час отримання водійських прав - посвідчення особистості
Щоб отримати виготовлений пластиковий бланк посвідчення водія в сервісному центрі МВС, заявник має пред’явити документ, що посвідчує особу. Це не лише паспорт громадянина України — законодавством передбачено ширший перелік.
Із посиланням на ГСЦ МВС розповідаємо, які документи можна використати для отримання або обміну посвідчення водія в МВС.

Посвідчення особи

До таких документів належать:
  • паспорт громадянина України;
  • паспорт для виїзду за кордон;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • посвідка на постійне проживання;
  • посвідка на тимчасове проживання;
  • посвідчення біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
  • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
Один із цих документів також можна пред’явити в електронній формі через застосунок «Дія».

Підтвердження місця проживання

Якщо в поданих документах немає відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання в Україні, потрібно додатково надати один із таких документів:
  • довідку ВПО із зазначенням фактичного місця проживання — для внутрішньо переміщених осіб;
  • витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання, зокрема в електронному вигляді через «Дію».
У МВС наголошують, що цей перелік є вичерпним і визначений чинним законодавством.

Де можна обміняти або отримати посвідчення

Обміняти посвідчення водія можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації або фактичного проживання.
Читайте також
Отримати посвідчення водія вперше також дозволено без прив’язки до місця проживання — у сервісному центрі МВС, який проводить іспити, після успішного складання теоретичного та практичного тестів.
Такі правила передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 340.
Головний сервісний центр МВС радить громадянам заздалегідь перевіряти наявність усіх необхідних документів перед зверненням для отримання або обміну посвідчення водія.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems