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Українців попередили про нову хвилю ШІ-шахрайств

Особисті фінанси
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ШІ спрощує шахраям створення фейкових голосів, відео та повідомлень
ШІ спрощує шахраям створення фейкових голосів, відео та повідомлень
Україні слід готуватися до нової хвилі ШІ-злочинів. Через війну, високий рівень цифровізації та значну залежність громадян від онлайн-сервісів Україна входить до числа найбільш уразливих країн до фінансових шахрайств із використанням штучного інтелекту.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

ШІ як інструмент нової хвилі шахрайств

Штучний інтелект уже суттєво здешевлює та спрощує використання шахрайських схем. Україна в цьому контексті опиняється серед найбільш ризикових країн через поєднання кількох факторів: масових волонтерських зборів, активного використання онлайн-платежів та залежності від цифрових сервісів під час війни.
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Сучасні ШI-інструменти вже дозволяють:
  • імітувати голоси родичів або військових;
  • створювати фейкові відеозвернення;
  • генерувати підроблені документи;
  • надсилати «офіційні» повідомлення від банків;
  • автоматизувати персоналізовані шахрайські атаки через месенджери та соцмережі.

Найбільші ризики для України

Особливу загрозу становлять фальшиві збори коштів на потреби армії, шахрайські схеми у сфері благодійності та маніпуляції з криптовалютними переказами. Якщо раніше подібні операції вимагали значних ресурсів і командної роботи, то тепер їх може реалізувати одна людина, використовуючи доступні ШІ-сервіси, зазначає Василевська-
Смаглюк.
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На цьому тлі у США вже почали інтегрувати оцінку ризиків штучного інтелекту в систему протидії фінансовим злочинам і кіберзагрозам. Там визнають, що традиційні інструменти кібербезпеки та фінансового контролю не встигають за темпами розвитку технологій, тому підходи до регулювання поступово змінюються.
Раніше ми повідомляли про ТОП-5 схем шахраїв під час війни, які залишають українців без грошей.
Також ми писали, що шахраї почали використовувати фейкові сайти, які нагадують ресурси державного сервісу «Дія», щоб отримати доступ до особистих даних громадян.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ШІШахрайствоШахраї
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