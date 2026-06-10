Українців попередили про нову хвилю ШІ-шахрайств Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

ШІ спрощує шахраям створення фейкових голосів, відео та повідомлень

Україні слід готуватися до нової хвилі ШІ-злочинів. Через війну, високий рівень цифровізації та значну залежність громадян від онлайн-сервісів Україна входить до числа найбільш уразливих країн до фінансових шахрайств із використанням штучного інтелекту.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

ШІ як інструмент нової хвилі шахрайств

Штучний інтелект уже суттєво здешевлює та спрощує використання шахрайських схем. Україна в цьому контексті опиняється серед найбільш ризикових країн через поєднання кількох факторів: масових волонтерських зборів, активного використання онлайн-платежів та залежності від цифрових сервісів під час війни.

Сучасні ШI-інструменти вже дозволяють:

імітувати голоси родичів або військових;

створювати фейкові відеозвернення;

генерувати підроблені документи;

надсилати «офіційні» повідомлення від банків;

автоматизувати персоналізовані шахрайські атаки через месенджери та соцмережі.

Найбільші ризики для України

Особливу загрозу становлять фальшиві збори коштів на потреби армії, шахрайські схеми у сфері благодійності та маніпуляції з криптовалютними переказами. Якщо раніше подібні операції вимагали значних ресурсів і командної роботи, то тепер їх може реалізувати одна людина, використовуючи доступні ШІ-сервіси, зазначає Василевська-

Смаглюк.

На цьому тлі у США вже почали інтегрувати оцінку ризиків штучного інтелекту в систему протидії фінансовим злочинам і кіберзагрозам. Там визнають, що традиційні інструменти кібербезпеки та фінансового контролю не встигають за темпами розвитку технологій, тому підходи до регулювання поступово змінюються.

Раніше ми повідомляли про ТОП-5 схем шахраїв під час війни, які залишають українців без грошей.

Також ми писали , що шахраї почали використовувати фейкові сайти, які нагадують ресурси державного сервісу «Дія», щоб отримати доступ до особистих даних громадян.

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