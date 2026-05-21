«Середній чек» фінансового шахрая зріс до понад 5,5 тис. гривень

Молодь залишається найвразливішою до фінансових шахраїв
Кількість випадків банківського шахрайства в Україні зменшилася, однак середній розмір втрат від однієї шахрайської операції зріс. У 2024 році середня сума незаконної операції становила трохи більше ніж 4 тис. грн, тоді як за минулий рік вона зросла до понад 5,5 тис. грн.
Про це в ефірі Українського радіо розповіла головна експертка Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України Тетяна Машлаковська.
«Кількість випадків шахрайства зменшилася, і це гарна тенденція, але суми дійсно збільшилися. Тобто збільшилася середня сума незаконної операції. У 2024 році ця сума становила трохи більш як 4 тис. грн, а вже за минулий рік вона склала понад 5,5 тис. грн», — зазначила вона.

Найвразливіші групи

За словами представниці НБУ, найбільш уразливою категорією до фінансового шахрайства залишається молодь.
Вона пояснила, що хоча молоді люди зазвичай краще володіють цифровими навичками, це не гарантує належного рівня фінансової обізнаності та обережності під час взаємодії з підозрілими пропозиціями.
«У молоді цифрові навички кращі, але, на жаль, цифрова навичка і якийсь рівень обізнаності — це трошки різні речі. І виходить так, що рівень користування в молоді високий, а рівень цих знань недостатньо високий і молоді люди не виявляють таку обережність, як люди старшого віку. Тому молодь — одна з вразливих категорій населення», — сказала Машлаковська.

Інвестиційні шахрайські схеми

Машлаковська також зауважила, що останнім часом поширюються схеми, пов’язані з фейковими пропозиціями підробітку та сумнівними інвестиційними проєктами. Знову з’являються фінансові піраміди, коли просять залучити друзів до якогось проєкту. Крім того, шахраї тут теж покращують свої навички психологічних маніпуляцій.
«Наприклад, коли людина не розуміє, чи справжній це проєкт, вона вкладає невелику суму, щоб спробувати. Шахраї це добре розуміють і спершу платять якийсь прибуток від цих „інвестицій“ для того, щоб викликати довіру. А коли людина протестувала, як це працює, начебто щось отримала, в неї виникла довіра і вона інвестує більше. Відповідно, потім втрачаються ці гроші», — поінформувала експертка.
Вона наголосила: за будь-яких підозрілих дзвінків щодо фінансових рахунків, повідомлень про допомогу чи виплати, найперша дія кожного — перевірка такої інформації через офіційні ресурси.
За матеріалами:
Українське радіо
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
