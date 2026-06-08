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Шахраї створили клон «Дії» — що треба знати

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Зловмисники намагаються вкрасти дані
Зловмисники намагаються вкрасти дані
Шахраї почали використовувати фейкові сайти, які зовні нагадують ресурси державного сервісу «Дія», щоб отримати доступ до особистих даних громадян.
У команді сервісу повідомили, що вже заблокували один із таких ресурсів, однак закликали користувачів бути уважними та не завантажувати застосунки з невідомих джерел.

Як працює шахрайська схема

У пресслужбі «Дії» розповіли, що зловмисники створили фішинговий сайт із доменом, схожим на офіційний ресурс сервісу. Відвідувачам пропонували завантажити через браузер нібито застосунок «Дія», який насправді був фейковим.
Мета такої схеми — отримати доступ до особистих даних користувачів.
У «Дії» зазначили, що небезпечний ресурс уже заблоковано, однак подібні шахрайські сайти можуть з’являтися й надалі.
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У сервісі нагадали, що справжній застосунок «Дія» можна завантажити лише через офіційні магазини App Store та Google Play.
Також громадянам радять користуватися виключно офіційним порталом «Дії» та не переходити за підозрілими посиланнями.
«Головне правило цифрового світу: не клікайте на сумнівні посилання і ніколи не завантажуйте файли з невідомих сайтів», — наголосили у пресслужбі.
Для тих, хто хоче підвищити рівень цифрової безпеки, у «Дії» рекомендують скористатися освітніми матеріалами на платформі «Дія.Освіта», де зібрані поради щодо кібергігієни та захисту від онлайн-шахрайства.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ШахрайствоШахраїДія
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