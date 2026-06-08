Шахраї почали використовувати фейкові сайти, які зовні нагадують ресурси державного сервісу «Дія», щоб отримати доступ до особистих даних громадян.
У команді сервісу повідомили, що вже заблокували один із таких ресурсів, однак закликали користувачів бути уважними та не завантажувати застосунки з невідомих джерел.
Як працює шахрайська схема
У пресслужбі «Дії» розповіли, що зловмисники створили фішинговий сайт із доменом, схожим на офіційний ресурс сервісу. Відвідувачам пропонували завантажити через браузер нібито застосунок «Дія», який насправді був фейковим.
Мета такої схеми — отримати доступ до особистих даних користувачів.
У «Дії» зазначили, що небезпечний ресурс уже заблоковано, однак подібні шахрайські сайти можуть з’являтися й надалі.
«Головне правило цифрового світу: не клікайте на сумнівні посилання і ніколи не завантажуйте файли з невідомих сайтів», — наголосили у пресслужбі.
Для тих, хто хоче підвищити рівень цифрової безпеки, у «Дії» рекомендують скористатися освітніми матеріалами на платформі «Дія.Освіта», де зібрані поради щодо кібергігієни та захисту від онлайн-шахрайства.