На Хмельниччині з боржника стягнули понад 531 тис. грн аліментів Сьогодні 07:09 — Особисті фінанси

Понад пів мільйона гривень стягнули на користь дитини

У Хмельницькій області з чоловіка стягнули понад 531 тис. грн заборгованості зі сплати аліментів.

Про це повідомило Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Як зазначили у відомстві, державний виконавець Другого відділу державної виконавчої служби у місті Хмельницькому в межах одного виконавчого провадження забезпечив повне погашення заборгованості зі сплати аліментів завдяки послідовному застосуванню передбачених законом заходів примусового виконання.

Понад пів мільйона гривень стягнули на користь дитини

Загалом із боржника за один раз стягнули понад 531 тис. грн. З цієї суми:

355,5 тис. грн — заборгованість зі сплати аліментів;

140,8 тис. грн — штрафні санкції;

35,5 тис. грн — виконавчий збір.

Усі стягнуті кошти були перераховані відповідно до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в 2025 році в українських судах перебувало понад 33 тисячі заяв на стягнення аліментів. У 86% випадках позови були задоволені. Загальна сума аліментів до стягнення сягнула 60 млн грн, а середній присуджений розмір виплат становив 2,5 тисячі гривень на справу.

Також ми писали, що якщо один із батьків ігнорує рішення суду і не платить добровільно аліменти, закон дозволяє стягнути кошти примусово — через виконавчу службу або приватного виконавця. Які документи потрібні для цього, як їх подати та куди звертатися — читайте за посиланням

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