Торік середній розмір аліментів в Україні сягнув 2,5 тисячі гривень

2,5 тисячі гривень — середня сума аліментів у 2025 році, Фото: freepik
У 2025 році в українських судах перебувало понад 33 тисячі заяв на стягнення аліментів. У 86% випадках позови були задоволені. Загальна сума аліментів до стягнення сягнула 60 млн грн, а середній присуджений розмір виплат становив 2,5 тисячі гривень на справу.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Кількість заяв на стягнення аліментів

За даними аналітиків, усього торік в українських судах перебувало 33 447 заяв на стягнення аліментів, з яких 31 827 надійшли саме у 2025 році. Це на 5% менше, ніж у 2024-му, і майже вдвічі менше, ніж 10 років тому.
Кількість заяв на стягнення аліментів, Інфографіка: Опендатабот
За рік суди розглянули 31 587 проваджень, а 28 544 справи були вирішені. У 86% випадків суд задовольнив позови.

Суми аліментів до стягнення

Загальна сума стягнутих аліментів у 2025 році склала 60 млн грн, що на 22% більше, ніж роком раніше.
Середній розмір аліментів на одну справу становив 2 500 грн. Для порівняння: у 2024 році цей показник становив 1 900 грн, а у 2021-му — лише 1 200 грн.
Суми аліментів до стягнення, Інфографіка: Опендатабот
За словами судді Петра Тишкуна, статистика стягнення аліментів у позовних заявах не відображає всю картину — адже частіше позивачі обирають швидший спосіб.
«Більшість аліментів стягуються на підставі судових наказів, де стягувач має на вибір дві опції: стягнути тверду грошову суму, яка складає 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, або аліменти у частці від заробітку боржника, що складає ¼, 1/3 або ½ частку. Однак через те, що багато платників показують лише мінімальні офіційні доходи, розмір виплат часто залишається мінімальним», — коментує суддя.
Як свідчить дослідження, боржників за аліментами в Україні понад 208 тисяч. За рік кількість проваджень у Реєстрі боржників зросла на 1 172 випадки.
При цьому 91% боржників — чоловіки. Також зазначається, що на одну людину може припадати кілька проваджень.

Примусове стягнення аліментів

До цього Finance.ua зазначав, якщо один із батьків ігнорує рішення суду і не платить добровільно, закон дозволяє стягнути кошти примусово — через виконавчу службу або приватного виконавця.
За матеріалами:
Finance.ua
Діти й гроші
