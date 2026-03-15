Торік середній розмір аліментів в Україні сягнув 2,5 тисячі гривень

У 2025 році в українських судах перебувало понад 33 тисячі заяв на стягнення аліментів. У 86% випадках позови були задоволені. Загальна сума аліментів до стягнення сягнула 60 млн грн, а середній присуджений розмір виплат становив 2,5 тисячі гривень на справу.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

За даними аналітиків, усього торік в українських судах перебувало 33 447 заяв на стягнення аліментів, з яких 31 827 надійшли саме у 2025 році. Це на 5% менше, ніж у 2024-му, і майже вдвічі менше, ніж 10 років тому.

Кількість заяв на стягнення аліментів, Інфографіка: Опендатабот

За рік суди розглянули 31 587 проваджень, а 28 544 справи були вирішені. У 86% випадків суд задовольнив позови.

Загальна сума стягнутих аліментів у 2025 році склала 60 млн грн, що на 22% більше, ніж роком раніше.

Середній розмір аліментів на одну справу становив 2 500 грн. Для порівняння: у 2024 році цей показник становив 1 900 грн, а у 2021-му — лише 1 200 грн.

Суми аліментів до стягнення, Інфографіка: Опендатабот

За словами судді Петра Тишкуна, статистика стягнення аліментів у позовних заявах не відображає всю картину — адже частіше позивачі обирають швидший спосіб.

«Більшість аліментів стягуються на підставі судових наказів, де стягувач має на вибір дві опції: стягнути тверду грошову суму, яка складає 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, або аліменти у частці від заробітку боржника, що складає ¼, 1/3 або ½ частку. Однак через те, що багато платників показують лише мінімальні офіційні доходи, розмір виплат часто залишається мінімальним», — коментує суддя.

Як свідчить дослідження, боржників за аліментами в Україні понад 208 тисяч. За рік кількість проваджень у Реєстрі боржників зросла на 1 172 випадки.

При цьому 91% боржників — чоловіки. Також зазначається, що на одну людину може припадати кілька проваджень.

До цього Finance.ua зазначав, якщо один із батьків ігнорує рішення суду і не платить добровільно, закон дозволяє стягнути кошти примусово — через виконавчу службу або приватного виконавця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.