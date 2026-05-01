Індекс шашлику: на скільки подорожчала страва з 2022 року
Після холодного квітня в Україну повертається тепло, і вже з наступного тижня очікується справжня весняна погода. Разом із цим традиційно стартує сезон пікніків, однак цього року звичний шашлик обійдеться значно дорожче, ніж раніше. Про це свідчать розрахунки видання «Слово і діло», яке проаналізувало так званий індекс шашлику за 2022−2026 роки.
Скільки коштує шашлик у 2026 році
Для підрахунків використовували базовий набір продуктів: свинину, цибулю та приправу.
Станом на кінець квітня 2026 року 2 кг свинини коштують у середньому 558,48 грн — це найвищий показник за останні роки. Водночас цибуля подешевшала до 9,12 грн за кг, а приправа подорожчала до 11,97 грн.
У підсумку приготування шашлику для родини з двох дорослих і двох дітей обійдеться у 579,5 грн (+7,53% за рік).