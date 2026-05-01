Місце для вашої реклами

Індекс шашлику: на скільки подорожчала страва з 2022 року

Приготування шашлика
Після холодного квітня в Україну повертається тепло, і вже з наступного тижня очікується справжня весняна погода. Разом із цим традиційно стартує сезон пікніків, однак цього року звичний шашлик обійдеться значно дорожче, ніж раніше. Про це свідчать розрахунки видання «Слово і діло», яке проаналізувало так званий індекс шашлику за 2022−2026 роки.

Скільки коштує шашлик у 2026 році

Для підрахунків використовували базовий набір продуктів: свинину, цибулю та приправу.
Станом на кінець квітня 2026 року 2 кг свинини коштують у середньому 558,48 грн — це найвищий показник за останні роки. Водночас цибуля подешевшала до 9,12 грн за кг, а приправа подорожчала до 11,97 грн.
У підсумку приготування шашлику для родини з двох дорослих і двох дітей обійдеться у 579,5 грн (+7,53% за рік).

Як змінювалися ціни

У 2022 році 2 кг свинини коштували в середньому 289,26 грн, кілограм цибулі — 19,13 грн, а приправа — 5,53 грн. Загалом шашлик обходився у 313,92 грн.
У 2023 році ціни помітно зросли: свинина подорожчала до 383,32 грн, цибуля — до 57,02 грн, приправа — до 8,45 грн. Загальна вартість склала 448,79 грн (+42,96%).
У 2024 році витрати дещо знизилися — до 411,65 грн (-8,28%), переважно через здешевлення цибулі та приправи.
У 2025 році ціни знову пішли вгору: свинина подорожчала до 507,1 грн, цибуля коштувала 21,25 грн, приправа — 10,62 грн. Загальна вартість досягла 538,97 грн (+30,93%).
Загалом за чотири роки вартість цієї страви зросла у 1,8 раза.
Раніше ми повідомляли, що продукти в Україні можуть подорожчати орієнтовно на 10%. Причина — подорожчання пального.
За матеріалами:
Finance.ua
Інфляція
Місце для вашої реклами
