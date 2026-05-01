0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес просить владу скасувати пільгове оподаткування посилок

125
Посилки в коробках
Посилки в коробках
Європейська Бізнес Асоціація закликала народних депутатів якнайшвидше ухвалити зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування електронної торгівлі податком на додану вартість. Ключова вимога — скасування пільги з ПДВ для міжнародних посилок, яку бізнес вважає фактором нерівної конкуренції та втрат для бюджету.

Чому бізнес наполягає на скасуванні пільги

В асоціації наголошують, що йдеться не лише про податкову політику, а про економічну справедливість, підтримку українських компаній і фінансування оборони. Також це питання виконання зобов’язань України у межах євроінтеграції.
У ЄС аналогічні пільги скасували ще у 2021 році, визнавши їх джерелом фіскальних втрат і викривлення конкуренції.
Більше того, з 1 липня 2026 року Євросоюз планує прибрати навіть митні пільги для таких товарів. На цьому тлі збереження подібної норми в Україні виглядає несумісним із європейською моделлю.
Асоціація неодноразово підтримувала Уряд у даній ініціативі і зверталась до парламентарів щодо необхідності скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро.
Окрему проблему створюють недоброчесні імпортери, які дроблять великі партії товарів на дрібні відправлення, щоб уникнути сплати ПДВ. У результаті такі товари продаються без оподаткування, тоді як легальний бізнес змушений конкурувати в нерівних умовах і несе додаткові витрати, зокрема на гарантійне обслуговування та маркетинг.

Які втрати для бюджету

За оцінками аналітичних центрів, обсяги міжнародних відправлень без оподаткування щороку зростають приблизно на 50% і у 2025 році досягли 93 млрд грн.
Понад 56% таких посилок не обкладалися податками — це близько 92,9 млрд грн товарів поза фіскальним обліком. Прямі втрати бюджету лише за рік оцінюються щонайменше у 18,6 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 43 млрд грн.
Якщо тенденція збережеться, у 2026 році держава може недоотримати ще близько 27 млрд грн.
У Європейській Бізнес Асоціації наполягають на якнайшвидшому оприлюдненні оновленої версії законопроєкту та його розгляді у парламенті, підкреслюючи, що відтермінування рішення лише поглиблює проблему.
Раніше ми повідомляли, що як пише Reuters, Україні необхідно затвердити податок на посилки, щоб зберегти фінансування від МВФ.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесПодаткиМВФ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems