Бізнес просить владу скасувати пільгове оподаткування посилок Сьогодні 16:27

Європейська Бізнес Асоціація закликала народних депутатів якнайшвидше ухвалити зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування електронної торгівлі податком на додану вартість. Ключова вимога — скасування пільги з ПДВ для міжнародних посилок, яку бізнес вважає фактором нерівної конкуренції та втрат для бюджету.

Чому бізнес наполягає на скасуванні пільги

В асоціації наголошують, що йдеться не лише про податкову політику, а про економічну справедливість, підтримку українських компаній і фінансування оборони. Також це питання виконання зобов’язань України у межах євроінтеграції.

У ЄС аналогічні пільги скасували ще у 2021 році, визнавши їх джерелом фіскальних втрат і викривлення конкуренції.

Більше того, з 1 липня 2026 року Євросоюз планує прибрати навіть митні пільги для таких товарів. На цьому тлі збереження подібної норми в Україні виглядає несумісним із європейською моделлю.

Асоціація неодноразово підтримувала Уряд у даній ініціативі і зверталась до парламентарів щодо необхідності скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро.

Окрему проблему створюють недоброчесні імпортери, які дроблять великі партії товарів на дрібні відправлення, щоб уникнути сплати ПДВ. У результаті такі товари продаються без оподаткування, тоді як легальний бізнес змушений конкурувати в нерівних умовах і несе додаткові витрати, зокрема на гарантійне обслуговування та маркетинг.

Які втрати для бюджету

За оцінками аналітичних центрів, обсяги міжнародних відправлень без оподаткування щороку зростають приблизно на 50% і у 2025 році досягли 93 млрд грн.

Понад 56% таких посилок не обкладалися податками — це близько 92,9 млрд грн товарів поза фіскальним обліком. Прямі втрати бюджету лише за рік оцінюються щонайменше у 18,6 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 43 млрд грн.

Якщо тенденція збережеться, у 2026 році держава може недоотримати ще близько 27 млрд грн.

У Європейській Бізнес Асоціації наполягають на якнайшвидшому оприлюдненні оновленої версії законопроєкту та його розгляді у парламенті, підкреслюючи, що відтермінування рішення лише поглиблює проблему.

