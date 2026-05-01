День фінансів: зміни з 1 травня, заробітки держслужбовців, початок реформи в армії Сьогодні 17:38

П’ятниця, 1 травня. Сезон шашликів розпочато, тож читайте, на скільки подорожчала ця страва з 2022 року. Також в Україні дозволили підтверджувати страховий стаж без трудової книжки.

Зміни з 1 травня

З 1 травня в Україні змінюється низка правил. Вони стосуватимуться субсидій, деклараційної кампанії, держпрограм, відстрочок від мобілізації тощо. Розповідаємо детальніше про зміни , які чекають на українців вже цього місяця.

У березні держборг зріс

Станом на 31 березня 2026 року державний і гарантований державою борг України становив 9 233,03 млрд грн, або 210,82 млрд дол. США. У березні 2026 року загальний обсяг боргу зріс на 21,83 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті скоротився на 2,36 млрд дол. США.

Страховий стаж без трудової книжки

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє підтверджувати страховий стаж за відсутності трудової книжки. Відповідний законопроєкт № 13705-д Верховна Рада ухвалила 9 квітня. Деталі тут.

початок реформи в армії. Всі подробиці читайте тут.

Стан ринку праці навесні 2026 року

30% роботодавців прямо говорять про невідповідність між тим, яких спеціалістів вони потребують, і тими, хто є на ринку. Але 85% хочуть працювати в Україні, навіть якщо це означає зміну професії або тривалий пошук роботи.

Скільки заробляють держслужбовці

У березні 2026 року середня зарплата працівників центральних органів влади в Україні становила 58,64 тис. грн, тоді як на обласному рівні — 35,8 тис. грн. Детально про їх заробітки читайте тут.

2 млн грн на житло

З 1 травня в Україні починається новий етап програми «єВідновлення», у межах якого українці із тимчасово окупованих територій зі статусом учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни зможуть забронювати житлові ваучери на 2 млн грн через застосунок «Дія».

Скільки коштуватиме куб газу

На ринку газу для населення нині працюють 8 компаній. 4 із них пропонують лише річні тарифи. І їх дію продовжили без змін щонайменше до 30 квітня 2027 року. Також Уряд відновив порядок відшкодування збитків водокористувачам.

🎥За що блокують картки

Фінансовий моніторинг в Україні посилюється, і дедалі більше операцій проходять перевірку банківськими алгоритмами, які шукають «брудні гроші». Водночас держава намагається чіткіше пояснити правила для ринку та запобігти зловживанням. Про це йдеться у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.

Індекс шашлику

Після холодного квітня в Україну повертається тепло, і вже з наступного тижня очікується справжня весняна погода. Разом із цим традиційно стартує сезон пікніків, однак цього року звичний шашлик обійдеться значно дорожче, ніж раніше.

