Що зміниться з 1 травня

З 1 травня в Україні змінюється низка правил — від тарифів і соцвиплат до державних програм підтримки та адмінпроцедур. Розповідаємо детальніше, що зміниться для українців з 1 травня.

Комунальні тарифи

Електроенергія

4,32 грн за кВт-год — до 31 жовтня 2026 року. Кабмін продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для населення —— до 31 жовтня 2026 року.

Водночас із травня скасовується пільгова ціна для споживачів з електроопаленням: у період опалювального сезону перші 2000 кВт-год оплачувалися за зниженим тарифом 2,64 грн. Проте поза опалювальним сезоном (1 травня — 30 вересня) діє єдиний тариф — 4,32 грн/кВт-год незалежно від обсягів.

Газ

На ринку газу більшість побутових споживачів залишаються на річному тарифі. «Нафтогаз» зафіксував ціну на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2027 року.

Субсидії

Також у травні відбувається автоматичний перерахунок житлових субсидій на літній період. Для більшості одержувачів перепризначення відбудеться автоматично, тобто без особистого звернення — за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України.

Водночас деяким одержувачам для призначення субсидій на неопалювальний період потрібно надати заяву та декларацію.

За даними ПФУ , заяву потрібно подати:

тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив «0»;

у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають і сплачують житлово-комунальні послуги;

якщо в помешканні проживає менша кількість осіб ніж зареєстровано;

якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Завершення деклараційної кампанії

1 травня завершується кампанія декларування доходів за 2025 рік. Декларацію мали подати громадяни, які отримували доходи без утримання податків. Це:

доходи від здавання майна в оренду;

іноземні доходи;

спадщину або подарунки не від близьких родичів;

доходи, отримані не від податкового агента;

інвестиційний прибуток;

доходи від продажу майна у випадках, коли податок не був утриманий;

інші доходи, що підлягають декларуванню.

Навіть одноразовий дохід може бути підставою для декларування, якщо з нього не сплачено податок.

Також декларацію зобов’язані подати ФОПи, які перебувають на загальній системі оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

За несвоєчасне подання декларації передбачено штраф 340 грн, а за повторне порушення — 1020 грн. Якщо прострочено ще й сплату податків, додатково нараховується 10% або 20% від суми боргу залежно від терміну затримки.

Водночас у податковій нагадують : якщо декларація подається для отримання податкової знижки (наприклад, за витратами на навчання, іпотеку чи страхування), крайній термін інший — до 31 грудня 2026 року.

Соцвиплати та держпрограми

Кешбек на пальне

У травні продовжує діяти програма «Національний кешбек» на пальне, але з оновленими умовами . Компенсація залишається на рівні 15% для дизеля, 10% для бензину і 5% для газу, однак максимальна сума зменшується з 1000 грн до 500 грн на місяць.

Виплати ВПО на дітей

Для внутрішньо переміщених осіб важлива зміна стосується дитячих виплат: подати заяву на їх поновлення можна до 1 червня.

Діти до 6 років отримують виплати незалежно від доходу батьків, від 6 до 18 років — залежно від місця проживання та місця навчання.

Енергонезалежність ФОП

До 31 травня триває прийом заявок на допомогу для ФОПів на енергонезалежність — подати документи можна через «Дію»

Розмір допомоги: до 15 тис. грн.

Кошти дозволяється використати на генератори, акумулятори та інше обладнання для автономної роботи бізнесу.

Відстрочка від мобілізації

З 1 травня в Україні змінюються правила оформлення відстрочки від мобілізації. ТЦК більше не приймають документи безпосередньо від військовозобов’язаних. Тепер українцям необхідно подавати заяву в цифровому форматі через додаток «Резерв+» або звертатися з паперовими документами до ЦНАП.

Розгляд заяви триває від 7 до 14 днів, і на цей час особу не можуть мобілізувати чи направити на ВЛК.

Зміни у програмі «Доступні ліки»

З 1 травня змінюються правила участі в програмі «Доступні ліки» для пацієнтів із раком молочної залози. Для отримання гормональної терапії тепер потрібен актуальний електронний план лікування в системі ЕСОЗ.

Якщо плану немає або він застарів, потрібно звернутися до онколога та оновити його. Як тільки план буде створено, ліки знову можна буде отримувати за цією програмою.

