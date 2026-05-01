Нові вимоги до безробітних у Німеччині: які правила діятимуть із 1 липня

Розмір базової соціальної допомоги не зміниться

У Німеччині близько 5,2 мільйона осіб отримують допомогу Bürgergeld — це люди без роботи або з доходами, яких недостатньо для проживання. Із 1 липня 2026 року правила змінюються: замість чинної допомоги запроваджується новий базовий формат виплат.

Як пише Ausnews. de, уряд заявляє про посилення вимог до отримувачів і запровадження жорсткіших санкцій у разі недотримання умов.

Хто підпадає під нові правила

Станом на грудень 2025 року близько 3,8 мільйона отримувачів допомоги вважалися працездатними. Йдеться про осіб віком від 15 років до пенсійного віку, які можуть працювати, але не мають достатніх доходів.

Іноземці також можуть працевлаштовуватися за умови дозволу служби зайнятості та на тих самих умовах, що й громадяни країни.

Працездатними вважаються особи, які не можуть працювати через хворобу або інвалідність менше ніж три години на день за стандартних умов.

Які обов’язки вводять з 1 липня

Із 1 липня для отримувачів допомоги встановлюються три ключові вимоги.

Обов’язкова особиста присутність

Особа зобов’язана особисто з’явитися до центру зайнятості на першу консультацію. Дистанційний формат не передбачається.

Центр зайнятості також може зобов’язати відвідувати курси, навчання або інші заходи, зокрема якщо раніше умови співпраці не виконувалися.

Підтвердження пошуку роботи

Отримувачі допомоги повинні підтверджувати факт подання заяв на вакансії.

У разі відсутності співпраці центр зайнятості визначає кількість заяв, строки їх подання та спосіб підтвердження. Вимоги можуть бути посилені.

Обов’язок погоджуватися на роботу

Отримувачі повинні приймати «прийнятну роботу». Зокрема, для одиноких осіб передбачається повна зайнятість. Відмова від конкретної пропозиції роботи матиме наслідки.

Яка відповідальність передбачена

Уряд посилив відповідальність за невиконання вимог.

за відмову від підходящої роботи або участі в заходах без поважної причини — скорочення виплат на 30% строком на три місяці;

за повторну неявку до центру зайнятості — зменшення виплат на 30% строком на один місяць.

У разі трьох поспіль пропусків особу можуть визнати недосяжною для служби зайнятості, що може призвести до повної втрати права на допомогу.

Особливо суворі санкції застосовуються у разі відмови від конкретної пропозиції роботи.

У такому випадку виплати можуть бути повністю припинені на строк до двох місяців. Водночас кошти на оренду житла можуть перераховуватися безпосередньо орендодавцю.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що розмір базової соціальної допомоги залишиться на нинішньому рівні. Зокрема:

для самотніх осіб — 563 євро на місяць (без урахування оренди та медичного страхування);

для подружжя — по 506 євро на кожну особу;

для дітей — від 357 до 451 євро залежно від віку.

Близько половини (48%) отримувачів базової соцдопомоги з безробіття в Німеччині — іноземці. Серед них сотні тисяч українських біженців, які втекли від війни росії в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.