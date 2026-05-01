Місце для вашої реклами

Київське метро повністю відмовилось від готівкових кас

Придбати поїздку можна лише безготівково
У Київському метрополітені повністю припинили роботу кас із готівковим розрахунком. Із 28 квітня закрили останні три пункти продажу квитків.
Про це повідомляється в оголошеннях на станціях, передає Кошт.

Які каси закрили

Йдеться про каси на станціях «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі».
Відтепер придбати поїздку можна лише безготівково — через застосунок «Київ Цифровий», на турнікетах банківською карткою або за допомогою Google Pay/Apple Pay.
Оплатити проїзд готівкою все ще можливо, але тільки через спеціальні термінали «Київ Цифровий», встановлені у вестибюлях станцій.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в 2025 році собівартість перевезення одного пасажира в київському метро становила 43,68 грн, а в наземному транспорті КП «Київпастранс» — 23,20 грн. Для метро і наземного транспорту діють різні нормативні підходи, тому й розрахунок собівартості відрізняється.
Також у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА заявляли, що в Києві розрахункова собівартість проїзду в комунальному транспорті вже значно перевищує чинні тарифи. За оцінками міста, вона сягає 44 грн для наземного транспорту, а в метро — ще вища. Водночас у столичній владі запевняють: навіть у разі перегляду тарифів вони не дорівнюватимуть цим показникам і враховуватимуть соціальний фактор.
За матеріалами:
Кошт
Місце для вашої реклами
