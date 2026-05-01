Авіакомпанії переосмислюють досвід: ліжка та душові на борту (фото) Сьогодні 17:44 — Світ

Авіакомпанії переосмислюють досвід: ліжка та душові на борту (фото)

Хоча короткострокове майбутнє авіації залишається невизначеним через поточні проблеми з авіаційним паливом та прикордонним контролем, у довгостроковій перспективі пасажири можуть розраховувати на нові концепції на борту, які обіцяють покращити загальний досвід.

Від екранів із захопливими розважальними програмами до робочих салонів та ліжок в економ-класі, «Euronews Travel» розглядає деякі інновації авіакомпаній, які мають намір злетіти в повітряному транспорті, пише es.euronews

Найновіша концепція дворівневих сидінь від іспанського стартапу Chaise Longue має на меті привнести більш преміальний стиль у економ-клас, використовуючи вертикальний простір салону для отримання особистого простору.

Розваги в салоні

Одним із найфутуристичніших концептів авіаційних сидінь, нещодавно представлених на виставці Aircraft Interiors Expo у Гамбурзі, став «Origin» від RAVE Aerospace та Safran Seats.

Ця концепція, яка пропонує уявлення про те, як можуть розвиватися преміальні каюти, обертається навколо U-подібного мікросвітлодіодного екрана, що перетворює каюту на захопливий розважальний та оздоровчий простір, де пасажир може персоналізувати цифрові ландшафти, освітлення та атмосферу на борту.

Конструкція також включає звук без навушників, сидіння з регулюванням температури та адаптивні подушки, розроблені для підвищення комфорту під час далекомагістральних перельотів.

Дворівневі сидіння в літаку

Найновіша концепція дворівневих сидінь від іспанського стартапу Chaise Longue має на меті привнести більш преміальний стиль в економ-клас, використовуючи вертикальний простір салону для отримання особистого простору, а не для збільшення щільності. Відео тут можна подивитись.

Представлений на виставці Aircraft Interiors Expo, дизайн пропонує чудову можливість відкидання спинки, більше місця для ніг для пасажирів на нижчих рівнях та більшу конфіденційність завдяки багаторівневому плануванню.

Першокласні люкси з власною ванною кімнатою

Emirates прагне ще більше підвищити комфорт ультрарозкішних подорожей, плануючи запровадити першокласні люкси з власними ванними кімнатами в салоні. Цю концепцію попередньо представив президент авіакомпанії сер Тім Кларк у рамках еволюції своїх преміальних салонів.

Відомо небагато деталей, але якщо це стане реальністю, це може стати віхою у розвитку великомасштабної комерційної авіації, спираючись на нинішні бортові душові спа та повністю закриті люкси Emirates.

Місця без сусіда

Можливо, це тільки мені здається, але почути оголошення «всі пасажири сіли» та побачити, що середнє місце все ще порожнє, — це один із маленьких, але значних тріумфів будь-якої подорожі.

Раніше цього року угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запустила «Wizz Class «, який пропонує пасажирам преміум-класу додаткові послуги, такі як гарантоване місце без сусіда.

Пасажири, які обирають підвищення класу обслуговування до Wizz Class, отримують місце біля проходу або вікна та можуть заблокувати сусіднє середнє місце (B або E). Інші переваги включають місця з додатковим простором для ніг, пріоритетну посадку, дві ручні поклажі, а також закуску та безалкогольний напій на борту.

У березні United Airlines стала останньою авіакомпанією, яка орієнтується на клієнтів економ-класу, готових заплатити трохи більше за комфорт, але не переходити на бізнес- чи перший клас.

З запуском продукту «Relax Row», починаючи з 2027 року пасажири зможуть забронювати три суміжні місця в економ-класі, кожне з яких матиме підставку для ніг, що піднімається, утворюючи повністю горизонтальну поверхню. Потім екіпаж надає матрац, щоб перетворити цю зону на ліжко, а також ковдру та дві подушки (і м’яку іграшку, якщо подорожуєте з дітьми).

Двоярусні ліжка для далекомагістральних перельотів

Air New Zealand виводить комфорт економ-класу на новий рівень, запускаючи «Skynest» — першу у світі концепцію сну, яка пропонує шість капсул двоярусного типу, що бронюються блоками по чотири години.

Спальні капсули Skynest почнуть використовуватися на окремих рейсах

Ці горизонтальні капсули дебютують на наддалеких рейсах між Оклендом та Нью-Йорком, починаючи з листопада, і базуються на інноваційній концепції авіакомпанії «Skycouch».

