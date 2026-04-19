Apple розробляє власний процесор для роботи зі штучним інтелектом

Компанія Apple активно працює над створенням власного серверного процесора з кодовою назвою «Baltra». Новий чип призначений для виконання завдань, пов’язаних зі штучним інтелектом.
Про це повідомляє видання Gizmochina.
«Apple непомітно закладає міцний фундамент для свого майбутнього в галузі штучного інтелекту за допомогою нового серверного чіпа власної розробки, який всередині компанії називають „Baltra“», — йдеться у повідомленні.
Очікується, що цей чіп буде забезпечувати роботу внутрішньої хмарної інфраструктури компанії, зосередившись на безпечній обробці даних та серверних обчисленнях штучного інтелекту.
Це знаменує серйозний поворот, оскільки Apple виходить за межі споживчого обладнання та заходить у сферу масштабних ШІ-обчислень.
«Чип Baltra, ймовірно, буде виготовлений компанією TSMC з використанням технологічного процесу другого покоління 3 нм (N3E). Ця технологія розроблена для забезпечення покращеної продуктивності та ефективності у порівнянні з попередніми технологічними вузлами. Apple також інвестує значні кошти в передову технологію паковання SoIC (System on Integrated Chips) від TSMC, яка дозволяє вертикально укладати декілька компонентів чипа для підвищення швидкості та енергоефективності», — пише видання.
Як повідомляється, для підтримки свого розвитку в галузі штучного інтелекту компанія Apple зарезервувала значні виробничі потужності на заводі TSMC на найближчі роки.
Очікується, що значна частина цих потужностей буде виділена на виробництво серверних чипів для штучного інтелекту, таких як «Baltra», що свідчить про серйозні довгострокові інвестиції.
Загалом цей крок демонструє прагнення Apple контролювати весь цикл створення технологій штучного інтелекту — від розробки кремнію та його пакування до розгортання хмарних серверів.
Це дозволить компанії знизити залежність від зовнішніх постачальників серверного обладнання та безпосередньо конкурувати на ринку апаратного забезпечення для ШІ
За матеріалами:
Укрінформ
ШІApple
