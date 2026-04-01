Китайські виробники мікрочипів визнали технічне відставання від Заходу на 10 років 01.04.2026, 01:42 — Технології&Авто

На тлі офіційних заяв про досягнення «технологічного суверенітету» представники найбільших китайських компаній у сфері мікроелектроніки відверто висловилися про серйозні проблеми галузі, які стають усе помітнішими на міжнародній арені.

Під час конференції Semicon China 2026 у Шанхаї лідери ключових підприємств визнали: попри значні фінансові вливання, Китаю бракує передових технологій і висококваліфікованих інженерів, що гальмує прогрес у виробництві сучасних мікрочипів, розповідає Kurazh.

Технологічні бар’єри та обмеження у виробництві

На галузевій виставці керівники таких компаній, як ACM Research, National Silicon Industry Group (NSIG), Sino IC Leasing і Chongqing Xinlian Microelectronics, відзначили, що китайське обладнання досі не стало конкурентоспроможним на світовому ринку.

Зокрема, генеральний директор ACM Research наголосив, що відсутність доступу до передових техпроцесів позбавляє Китай можливості виробляти мікрочипи топового рівня найближчим часом.

Усі надії на створення власних інструментів залишаються на етапі досліджень, а готових до серійного виробництва рішень у країні поки що немає. Це змушує китайську індустрію зосереджуватися на виробництві мікросхем за вже застарілими технологіями, тоді як США, Європа і Тайвань стрімко рухаються вперед.

Брак кваліфікованих кадрів

Виклики для галузі не обмежуються лише технологічними аспектами. Старший віцепрезидент Chongqing Xinlian Microelectronics Лі Хаймін зауважив, що навіть якщо Китай отримає доступ до найсучаснішого обладнання для виробництва мікрочипів, гострий дефіцит фахівців не дозволить ефективно його використовувати.

Швидке зростання індустрії штучного інтелекту вимагає особливих знань, але кількість компетентних інженерів значно поступається числу претендентів на державні субсидії. Внаслідок цього збільшення обсягів виробництва стримується браком людського капіталу, який не можна імпортувати так само швидко, як сировину.

«Стрімкий розвиток сегмента штучного інтелекту вимагає специфічних знань, а кваліфікованих фахівців у Китаї набагато менше, ніж бажаючих отримати державні субсидії», — заявив Лі Хаймін.

Відставання у критичних сегментах ринку

Найгостріше проблема відставання проявляється у сфері серверних рішень і центрів обробки даних. Якщо в сегменті чипів для споживчої електроніки Китай ще може змагатися з лідерами, то у виробництві серверних процесорів та мікросхем для дата-центрів розрив із Заходом і Тайванем становить 5−10 років. Для динамічного ринку інформаційних технологій це означає втрату конкурентної переваги на тривалий період.

Спроби експортувати власне обладнання ускладнюються не лише санкціями, а й невідповідністю характеристик сучасним стандартам енергоефективності та обчислювальної потужності.

Kurazh

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.