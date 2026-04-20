Google випустила четверту і фінальну бета-версію Android 17 20.04.2026, 01:48 — Технології&Авто

Фінальна стабільна версія Android 17 стане доступною для сумісних пристроїв пізніше цього року

Запуск Android 17 Beta 4 для сумісних пристроїв Android уже відбувся. Хоча користувачам не варто очікувати значних або кардинальних змін у цій версії, це стосується насамперед тих, хто вже тестував Android 17 з моменту старту бета-програми та знайомий із його функціями й інтерфейсом. Для нових користувачів, які ще не взаємодіяли з попередніми бета-версіями, фінальний реліз може принести набагато помітніші зміни.

Четверта, імовірно остання, бета-версія вийшла приблизно через два тижні після Beta 3.

Цей реліз є важливим сигналом того, що стабільна версія Android 17 вже зовсім близько. Google називає її останньою запланованою бета-версією, хоча теоретично не виключає появу ще одного незапланованого оновлення у разі потреби. Однак наразі це виглядає малоймовірним.

Очікується, що фінальна стабільна версія Android 17 стане доступною для сумісних пристроїв пізніше цього року.

Ключові нововведення

У цьому випуску є низка змін, орієнтованих переважно на розробників.

Одне з ключових нововведень — обмеження використання пам’яті застосунками залежно від загального обсягу оперативної пам’яті пристрою. Для звичайних користувачів це майже непомітна зміна, оскільки вона стосується внутрішньої оптимізації роботи додатків. Розробники, однак, можуть змінювати підхід до управління ресурсами, що опосередковано впливатиме на стабільність і продуктивність програм.

Ще одна важлива зміна — відмова від можливості розробників ігнорувати обмеження щодо орієнтації екрана, зміни розміру вікна та співвідношення сторін на пристроях із великими дисплеями. Це може вплинути на досвід користувачів планшетів та інших пристроїв із великими екранами, де адаптивність додатків стає критично важливою.

Також Google зазначає низку інших технічних змін у цьому релізі, проте вони здебільшого стосуються внутрішніх правил для розробників і не матимуть прямого впливу на повсякденне використання системи.

iTechua

