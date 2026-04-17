Війна в Ірані збагатила нафтових гігантів світу: рф — серед лідерів, — Guardian

Найбільші нафтогазові компанії світу протягом першого місяця війни на Близькому Сході щогодини заробляли понад 30 мільйонів доларів.
Про це йдеться в аналізі, який провело видання Guardian на підставі даних консалтингової компанії Rystad Energy.
Серед найбільших вигодонабувачів від війни на Близькому Сході — Saudi Aramco, «Газпром» та ExxonMobil.
У матеріалі наголошується, що державна нафтова компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco завдяки війні в Ірані може додатково заробити за підсумками 2026 року 25,5 мільярда доларів, якщо середня ціна на нафту становитиме 100 доларів.
Три російські компанії — «Газпром», «Роснефть» і «Лукойл» — зароблять 23,9 мільярда доларів за аналогічних умов.
Зазначається, що війна на Близькому Сході забезпечила для росії додаткове фінансування російсько-української війни. За даними аналізу Центру досліджень енергетики та чистого повітря, у березні росія отримувала доходи від експорту нафти у розмірі 840 млн доларів на день, що на 50% більше, ніж у лютому.
Американський нафтовий гігант Exxon Mobile, за підрахунками Guardian, додатково збагатиться на 11 млрд доларів у 2026 році, якщо ціна нафти утримуватиметься на рівні 100 доларів. Британська Shell — на 6,8 мільярда доларів.
На тлі додаткових прибутків, які отримали світові нафтові гіганти за рахунок війни на Близькому Сході, зростає тиск з метою введення податку на надприбутки. Європейська комісія розглядає звернення міністрів фінансів Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії та Австрії з проханням «надіслати чіткий сигнал про те, що ті, хто отримує прибуток від наслідків війни, повинні зробити свій внесок у полегшення тягаря для широких верств населення».
«Це дало б змогу фінансувати тимчасові заходи допомоги, особливо для споживачів, та стримати зростання інфляції, не накладаючи додаткового тягаря на державні бюджети», — зазначили міністри у листі від 4 квітня.
За матеріалами:
УНІАН
