Війна в Ірані збагатила нафтових гігантів світу: рф — серед лідерів, — Guardian

Найбільші нафтогазові компанії світу протягом першого місяця війни на Близькому Сході щогодини заробляли понад 30 мільйонів доларів.

Про це йдеться в аналізі, який провело видання Guardian на підставі даних консалтингової компанії Rystad Energy.

Серед найбільших вигодонабувачів від війни на Близькому Сході — Saudi Aramco, «Газпром» та ExxonMobil.

У матеріалі наголошується, що державна нафтова компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco завдяки війні в Ірані може додатково заробити за підсумками 2026 року 25,5 мільярда доларів, якщо середня ціна на нафту становитиме 100 доларів.

Три російські компанії — «Газпром», «Роснефть» і «Лукойл» — зароблять 23,9 мільярда доларів за аналогічних умов.

Зазначається, що війна на Близькому Сході забезпечила для росії додаткове фінансування російсько-української війни. За даними аналізу Центру досліджень енергетики та чистого повітря, у березні росія отримувала доходи від експорту нафти у розмірі 840 млн доларів на день, що на 50% більше, ніж у лютому.

Американський нафтовий гігант Exxon Mobile, за підрахунками Guardian, додатково збагатиться на 11 млрд доларів у 2026 році, якщо ціна нафти утримуватиметься на рівні 100 доларів. Британська Shell — на 6,8 мільярда доларів.

На тлі додаткових прибутків, які отримали світові нафтові гіганти за рахунок війни на Близькому Сході, зростає тиск з метою введення податку на надприбутки. Європейська комісія розглядає звернення міністрів фінансів Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії та Австрії з проханням «надіслати чіткий сигнал про те, що ті, хто отримує прибуток від наслідків війни, повинні зробити свій внесок у полегшення тягаря для широких верств населення».

«Це дало б змогу фінансувати тимчасові заходи допомоги, особливо для споживачів, та стримати зростання інфляції, не накладаючи додаткового тягаря на державні бюджети», — зазначили міністри у листі від 4 квітня.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.