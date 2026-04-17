Ціни на бензин і дизпальне (ціни 17 квітня) Сьогодні 18:10 — Енергетика

У п’ятницю, 17 квітня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 11 коп. до 73,01 грн/л, на дизельне пальне — на 14 коп. до 91,25 грн/л.

Зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) — 76,59 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-95 — 73,01 грн/л (здешевшав на 11 коп.); бензин марки А-92 — 67,34 грн/л; дизпальне — 91,25 грн/л (здешевшало на 14 коп.).

Середня ціна автогазу становить 49,13 грн/л, що на 4 коп. менше порівняно з попереднім днем.

