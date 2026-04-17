0 800 307 555
укр
Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання

Енергетика
34
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що окупована російськими загарбниками Запорізька атомна електростанція знову тимчасово втрачала усе зовнішнє живлення.
Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ в мережі X.
Як відзначив Ґроссі, електропостачання вже вдруге було втрачено за менше, ніж тиждень. Усього це вже 14-й зафіксований такий випадок від початку повномасштабного вторгнення росії.
«Підключення відновлено приблизно через 40 хвилин. Причина втрати живлення наразі невідома», — повідомив Ґроссі.
Разом з тим, за його словами, команда МАГАТЕ перебуває на об’єкті, де займається встановленням фактів та відстежує ситуацію.
За матеріалами:
УНІАН
АЕС
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems