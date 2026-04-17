Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що окупована російськими загарбниками Запорізька атомна електростанція знову тимчасово втрачала усе зовнішнє живлення.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ в мережі X.

Як відзначив Ґроссі, електропостачання вже вдруге було втрачено за менше, ніж тиждень. Усього це вже 14-й зафіксований такий випадок від початку повномасштабного вторгнення росії.

«Підключення відновлено приблизно через 40 хвилин. Причина втрати живлення наразі невідома», — повідомив Ґроссі.

Разом з тим, за його словами, команда МАГАТЕ перебуває на об’єкті, де займається встановленням фактів та відстежує ситуацію.

