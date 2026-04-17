Лічильник «День-Ніч»: скільки зекономить грошей та де його замовити — деталі

Лічильник «День-Ніч» дозволяє економити на електроенергії завдяки нічному тарифу, що вдвічі нижчий за денний. Чим більше електроспоживання вночі, тим більше коштів ви заощаджуєте і швидше окупається придбаний лічильник.

Про це повідомив ДТЕК для finance.ua.

ДТЕК Київські електромережі провів розрахунки, як можна покрити витрати менш ніж за 1,5 роки.

Як працює

Лічильник «День-Ніч» є двозонним — тобто фіксує електроспоживання окремо вдень і вночі. З 23:00 до 7:00 діє нічний тариф, що на 50% нижчий за денний.

Без зміни побутових звичок ви економите орієнтовно 270 гривень на місяць на приладах, що працюють постійно: холодильник, Wi-Fi-роутер, котел тощо. І вже приблизно за 15 місяців з моменту встановлення Лічильника «День-Ніч» зможете покрити його повну вартість.

Як збільшити економію до 400 гривень на місяць і вийти на окупність менше ніж за рік?

заряджайте ваші гаджети вночі;

якщо маєте бойлер, приймайте душ о 23:00 або о 6 ранку, щоб вода встигла нагрітись за нічним тарифом;

приготуйте сніданок о 6:45 перед тим, як піти на роботу;

користуйтеся відкладеним стартом у побутовій техніці (пральна й посудомийна машини, мультиварка тощо).

Ці звички не лише допоможуть зекономити кошти на рахунках за електроенергію, а й зменшити навантаження на енергосистему.

Де замовити

Замовити Лічильник «День-Ніч» можна на сайті ДТЕК Київські електромережі. У вартість комплексної послуги входить сам лічильник, демонтаж старого приладу, встановлення нового, опломбування та програмування на тариф день/ніч.

Раніше фахівці ДТЕК Київські електромережі дали поради, як зменшити ризики, коли повертається світло після екстрених чи стабілізаційних відключень електроенергії, у домівках трапляються перепади напруги. Це відбувається через різке зростання навантаження, спричинене одночасним увімкненням великої кількості електроприладів.

Як пояснюють енергетики, в умовах достатньої кількості електроенергії споживання розподіляється рівномірно протягом доби. А під час графіків відключень споживання концентрується в години, коли є світло: мешканці одночасно вмикають бойлери, обігрівачі, електроплити та іншу потужну техніку.

