Чому світла стало більше — пояснення ДТЕК Сьогодні 11:06 — Енергетика

Погода дозволила зменшити кількість відключень світла

Останнім часом у багатьох регіонах України обмеження електропостачання застосовують рідше. У групі ДТЕК пояснили, що на це вплинули одразу кілька факторів.

Причини

Однією з головних причин стало потепління. Через відступ морозів українці рідше користуються електрообігрівачами, тому навантаження на енергосистему знижується.

Крім того, останнім часом побільшало сонячних днів. Це дозволяє сонячним електростанціям виробляти більше електроенергії, що дає додатковий ресурс для енергосистеми та допомагає пом’якшувати графіки обмежень.

Де найскладніша ситуація

Водночас ситуація залишається нерівномірною в різних регіонах. Найбільші проблеми наразі фіксують в Одеській області.

Через масштабні російські атаки там були пошкоджені підстанції. Тому навіть за наявності достатньої кількості електроенергії її іноді складно передати споживачам.

У ДТЕК зазначають, що енергетики вже використали максимум можливостей для перерозподілу навантаження, а ремонтні бригади працюють безперервно, щоб відновити інфраструктуру та покращити ситуацію.

Опалювальний сезон ще триває близько місяця, а росія продовжує атакувати енергетичні об’єкти. Водночас енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільне електропостачання для українців.

Раніше ми повдіомляли , що в Україні не встановлюватимуть фіксовану дату завершення опалювального сезону — рішення ухвалюватимуть залежно від температурних показників. При цьому держава має достатньо ресурсів для стабільного проходження сезону.

