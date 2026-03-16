Електрогенерації до кінця року стане більше

Енергетика
До наступної зими обсяг генерації електроенергії в Україні збільшиться щонайменше на 1,5 ГВт, її переважно спрямують на забезпечення потреб критичної інфраструктури.
Про це повідомляє заступник міністра енергетики України Валентина Москаленко під час «Німецько-українському дня».
«Точно можемо сказати, що буде більше розподіленої генерації. Ми вже зараз прогнозуємо, що до кінця року буде встановлено 1,5 ГВт нових потужностей розподіленої газової генерації», — повідомила Москаленко.
За її словами, 80% цієї генерації буде направлено для енергозабезпечення критичної інфраструктури.
Також очікується невелике збільшення сонячної та вітрової генерації. Обсяг збільшення Москаленка не назвала, за гідрогенерацією збільшення не очікується.
«Точно буде трохи нового „вітру“, нового „сонця“. Важливим є зберегти високоманеврену генерацію. Тобто, відремонтувати, що можливо, на вугільних теплових електростанціях. Головне зберегти і не втратити гідрогенерацію. За оптимістичним сценарієм ми матимемо все, що маємо зараз, плюс 1,5 ГВт» — підкреслила Москаленко.
Раніше йшлося, що Україна та Румунія розширюють співпрацю у сфері енергетики та інфраструктури, зокрема йдеться про будівництво нових ліній електропередачі між двома країнами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із Президентом Румунії Нікушором Даном
«Україна та Румунія мають дуже значний потенціал економічної та інфраструктурної спільної роботи. Це те, що може значно посилити наші національні економіки і дати економічне зростання», — зазначив Зеленський.
За матеріалами:
РБК-Україна
Також за темою
Також за темою
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
