«Зараз два атомні енергоблоки проходять ремонтну кампанію. За ними йтимуть наступні два блоки. Тому ми на собі не повинні відчути суттєвих змін щодо планових робіт на атомних електростанціях», — сказав депутат.
Так, вважає Нагорняк, «літо більш-менш має пройти з електричною енергією»: «Не думаю, що будуть якісь суттєві і тривалі відключення. Будемо сподіватися на роботу наших енергетиків і на ощадливе споживання українців», — зауважив нардеп.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розглядає можливість підвищення граничних цін на електроенергію з 1 травня. Ініціативу запропонував Департамент енергоринку за підсумками відкритого обговорення, яке відбулося 17 квітня 2026 року.