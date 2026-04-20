0 800 307 555
Чи будуть відключення світла влітку — названо дві умови

Енергетика
Енергетики відновили енергопостачання для критичної інфраструктури
Енергетики відновили енергопостачання для критичної інфраструктури
Як повідомив нардеп Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, літо в Україні має пройти «більш-менш з електричною енергією».

Які прогнози

Він зауважив, що все залежатиме від погоди і ворожих атак на українську енергосистему.
Стосовно планових ремонтів енергооб’єктів Нагорняк зазначив, що у «Енергоатома» є чіткі регламенти щодо ремонтів своїх блоків.
«Зараз два атомні енергоблоки проходять ремонтну кампанію. За ними йтимуть наступні два блоки. Тому ми на собі не повинні відчути суттєвих змін щодо планових робіт на атомних електростанціях», — сказав депутат.
Так, вважає Нагорняк, «літо більш-менш має пройти з електричною енергією»: «Не думаю, що будуть якісь суттєві і тривалі відключення. Будемо сподіватися на роботу наших енергетиків і на ощадливе споживання українців», — зауважив нардеп.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розглядає можливість підвищення граничних цін на електроенергію з 1 травня. Ініціативу запропонував Департамент енергоринку за підсумками відкритого обговорення, яке відбулося 17 квітня 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
