Небо над Європою можуть «закрити»: запасів авіапалива залишилося на кілька тижнів Сьогодні 09:12 — Енергетика

Про це пише euronews

У четвер глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) заявив, що у Європи «залишилося приблизно шість тижнів запасів авіаційного палива», попередивши про можливі скасування рейсів «найближчим часом», якщо постачання нафти залишиться заблокованим через війну з Іраном.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль описав протверезну картину глобальних наслідків того, що він назвав «найбільшою енергетичною кризою, з якою ми коли-небудь стикалися», викликаним припиненням постачання нафти, газу та інших життєво важливих ресурсів через Ормузьку протоку.

Наслідки будуть «підвищення цін на бензин, підвищення цін на газ, підвищення цін на електроенергію», — сказав Біроль.

Економічні наслідки будуть відчуватися нерівномірно, при цьому деякі країни «постраждають сильніше за інші», — сказав він, назвавши Японію, Корею, Індію, Китай, Пакистан і Бангладеш країнами, що знаходяться на передовій лінії енергетичної кризи.

«Найбільше постраждають не ті країни, чий голос часто чути. Здебільшого це будуть країни, що розвиваються. Бідні країни Азії, Африки та Латинської Америки», — зазначив Біроль. «Потім це дійде до Європи та Америки», — додав він, виступаючи зі свого паризького офісу.

За його словами, якщо Ормузька протока не буде знову відкрита, то в Європі «ми скоро почуємо новини про те, що деякі рейси з міста, А до міста Б можуть бути скасовані через нестачу авіаційного палива».

Біроль виступив проти так стягування плати з судів за проходження через протоку, яку, як повідомляється, встановив Тегеран. Він заявив, що перетворення цього правила на постійне може створити прецедент, який може бути застосований до інших водних шляхів.

«Якщо ми змінимо це один раз, буде важко повернути все назад», — наголосив він. «Буде складно мати систему стягування плати тут, яка застосовується тут, але не там».

«Я хотів би, щоб нафта безперешкодно текла з пункту, А до пункту Б», — сказав він.

Дефіцит у травні чи червні

Минулого тижня Міжнародна рада аеропортів Європи направила до Європейської комісії лист, в якому йдеться, що нестача авіаційного палива може початися на початку травня, якщо танкери не почнуть ходити через Ормузьку протоку.

Рух цим водним шляхом, через який до війни проходила п’ята частина світових поставок сирої нафти і зрідженого природного газу, був майже повністю заблокований з того часу, як 28 лютого американсько-ізраїльська авіація завдала авіаударів по Ірану.

