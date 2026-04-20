Чи може Близький Схід закрити дефіцит дизелю для України

Чи може Близький Схід закрити дефіцит дизелю для України

Близькосхідні партнери можуть повністю закрити питання дефіциту дизелю для України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для національного телемарафону «Єдині новини».

«З Норвегією ми говоримо про газ. З Румунією ми вже добудуємо відповідну інфраструктуру — також газ і електрика. Наші близькосхідні партнери можуть повністю закрити питання щодо дефіциту нафти, дефіциту дизелю», — сказав він.

Читайте також Небо над Європою можуть «закрити»: запасів авіапалива залишилося на кілька тижнів

За його словами, Україні потрібно 8 мільйонів тонн дизельного пального на рік, і на цей об’єм у нас є домовленості з партнерами із Близького Сходу.

У п’ятницю, 17 квітня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 11 коп. до 73,01 грн/л, на дизельне пальне — на 14 коп. до 91,25 грн/л. Зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) — 76,59 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-95 — 73,01 грн/л (здешевшав на 11 коп.); бензин марки А-92 — 67,34 грн/л; дизпальне — 91,25 грн/л (здешевшало на 14 коп.).

