В Україні почали знижуватися ціни на пальне

Енергетика
22
Мережі АЗС поступово зменшують ціни, однак темпи коригування залишаються стриманими
Зниження світових цін на нафтопродукти протягом останнього тижня почало впливати на український роздрібний ринок. Мережі АЗС поступово зменшують ціни, однак темпи коригування залишаються стриманими.
Про це повідомляє профільне видання enkorr.
Бензин дешевшає повільніше через попереднє помірне зростання вартості, тоді як на дизель окремі оператори вже знижують ціни на 2 грн/л і більше. Ціни на скраплений газ знижуються обережно, зберігаючи значний спред.

Динаміка світових і гуртових цін

З 13 по 17 квітня середня вартість бензину в Європі зменшилася на $79/т (понад 3,1 грн/л), дизельного пального — на $235/т (майже 10,4 грн/л).
Ціни на дизпальне в Європі
Ф’ючерси на газойль на лондонській біржі втратили близько $190/т (8,4 грн/л), але станом на 20 квітня частково відіграли падіння на тлі геополітичних ризиків.
Ф’ючерси на газойль на лондонській біржі
За даними Консалтингової групи «А-95», з 13 по 20 квітня гуртові ціни в Україні знизилися:
  • дизель на 4,78 грн/л, до 83,51 грн/л;
  • бензин А-95 на 0,93 грн/л, до 66,24 грн/л.
Скраплений газ подешевшав на 2 940 грн/т (близько 1,6 грн/л) до 77 500 грн/т (41,85 грн/л).
Водночас на ціни тиснув валютний фактор: за тиждень курс долара зріс до 44,12 грн (+0,54 грн), євро до 51,87 грн (+0,87 грн). Це додало до вартості бензину близько 0,90 грн/л, дизелю — понад 1,1 грн/л, LPG — 0,57 грн/л.

Реакція роздрібного сегмента

Роздрібні ціни знижувалися повільніше за гуртові:
  • дизель — мінус 60 коп./л (89,92 грн/л);
  • бензин — мінус 42 коп./л (72,71 грн/л);
  • скраплений газ — мінус 5 коп./л (48,99 грн/л).
Стримуючими факторами залишаються дорогі запаси, нові поставки за високими цінами та низька маржинальність.
Водночас ринок відновив позитивний спред між гуртом і роздробом. Станом на 20 квітня він перевищив 6,4 грн/л для бензину і дизелю. На газі спред становив 7,14 грн/л.
Спред між гуртовими і роздрібними цінами
Цінова динаміка в мережах АЗС

Після вихідних більшість операторів почали коригувати ціни:
  • ОККО та WOG знизили вартість дизелю на 2 грн/л і бензину на 1 грн/л (91,90 грн/л і 75,90 грн/л відповідно).
  • KLO: дизель подешевшав на 2 грн/л, у тижневій динаміці — мінус 1 грн/л (89,90 грн/л).
  • Ukrnafta знизила ціну на дизель на 1 грн/л (88,50 грн/л), але за тиждень зафіксовано зростання на 60 коп./л.
  • UPG: мінус 2 грн/л на дизелі (89 грн/л).
  • Parallel: дизель — мінус 2 грн/л, бензин — мінус 1 грн/л.
  • Chipo зафіксувала найбільше зниження: дизель — мінус 2,45 грн/л (89,42 грн/л), бензин — мінус 4,28 грн/л (71,60 грн/л).
  • Socar знизив ціни на 1,09 грн/л, Grand Petrol — на 1 грн/л.
Скраплений газ дешевшав вибірково, переважно в мережах середнього та нижнього цінового сегмента. Водночас окремі оператори підвищували ціни.

Подальші очікування

Попри наявний потенціал для подальшого зниження цін, ключовим фактором найближчими днями залишатиметься ситуація на світових ринках.
У разі стабілізації або подальшого зниження котирувань більшість мереж може продовжити перегляд цін. Водночас темпи зниження залежатимуть від обсягів дорогих залишків і рівня відновлення маржинальності.

Роздрібні ціни на пальне 13−20 квітня 2026 р., грн/л

МережіА-95А-95+ДПLPG
20.04.26Зм.20.04.26Зм.20.04.26Зм.20.04.26Зм.
Grand Petrol76,99-179,99-192,99-149,990
Neftek75,99078,99091,99049,991
ОККО75,9-178,9-191,9-149,90
WOG75,9-178,9-191,9-149,90
BVS73,9176,9191,9247,9-1
EURO570,99091,51,5149,90,91
Green Wave74091048,80
Ovis74,49-0,577,49-0,590,99-148,99-1
Маркет71,99090,99046,990
Автотранс72,98079,98090,98147,98-1
SOCAR74,9-1,0977,76-1,0990,76-1,0949,550
SUNOIL69,95090,21,548,950
Рур груп76,49089,99-0,91490
Rodnik70,99189,99147,99-0,5
Катрал74,99075,99089,99047,88-1,09
Авантаж 770,95089,95-146,950
KLO73,70,0177,1-0,9989,9-148,90
Олас72,9089,9048,70
VST71,9089,9048,90
Chipo71,6-4,2889,42-2,4548,740
Дніпронафта69,99089,320,6748,220,23
AMIC71,10,0574,240,0889,15-1,4748,760
UPG74076-189-2490
ZOG710890480
VostokGaz72,49-1,588,99-148,99-0,5
СВОЇ68,99088,991,548,09-0,4
Marshal70,99073,99088,99-147,99-0,17
Mango70,49-288,99-247,990
Parallel72,93-175,99-0,8388,77-1,7848,23-0,07
U.GO69,9088,50,648,90
UKRNAFTA69,9072,9388,50,648,90
Кворум69,98088,480,546,780
RLS69,4073,4088,40,548,90
БРСМ-Нафта69,990,0588,380,3947,46-0,12
Brent Oil66,85087,85048,290
Фактор70087-1
Середня ціна в Україні72,71-0,4276,5-0,0689,92-0,648,99-0,05
За матеріалами:
Finance.ua
