В Україні почали знижуватися ціни на пальне
Динаміка світових і гуртових цін
- дизель на 4,78 грн/л, до 83,51 грн/л;
- бензин А-95 на 0,93 грн/л, до 66,24 грн/л.
Реакція роздрібного сегмента
- дизель — мінус 60 коп./л (89,92 грн/л);
- бензин — мінус 42 коп./л (72,71 грн/л);
- скраплений газ — мінус 5 коп./л (48,99 грн/л).
Цінова динаміка в мережах АЗС
- ОККО та WOG знизили вартість дизелю на 2 грн/л і бензину на 1 грн/л (91,90 грн/л і 75,90 грн/л відповідно).
- KLO: дизель подешевшав на 2 грн/л, у тижневій динаміці — мінус 1 грн/л (89,90 грн/л).
- Ukrnafta знизила ціну на дизель на 1 грн/л (88,50 грн/л), але за тиждень зафіксовано зростання на 60 коп./л.
- UPG: мінус 2 грн/л на дизелі (89 грн/л).
- Parallel: дизель — мінус 2 грн/л, бензин — мінус 1 грн/л.
- Chipo зафіксувала найбільше зниження: дизель — мінус 2,45 грн/л (89,42 грн/л), бензин — мінус 4,28 грн/л (71,60 грн/л).
- Socar знизив ціни на 1,09 грн/л, Grand Petrol — на 1 грн/л.
Подальші очікування
Роздрібні ціни на пальне 13−20 квітня 2026 р., грн/л
|Мережі
|А-95
|А-95+
|ДП
|LPG
|20.04.26
|Зм.
|20.04.26
|Зм.
|20.04.26
|Зм.
|20.04.26
|Зм.
|Grand Petrol
|76,99
|-1
|79,99
|-1
|92,99
|-1
|49,99
|0
|Neftek
|75,99
|0
|78,99
|0
|91,99
|0
|49,99
|1
|ОККО
|75,9
|-1
|78,9
|-1
|91,9
|-1
|49,9
|0
|WOG
|75,9
|-1
|78,9
|-1
|91,9
|-1
|49,9
|0
|BVS
|73,9
|1
|76,9
|1
|91,9
|2
|47,9
|-1
|EURO5
|70,99
|0
|91,5
|1,51
|49,9
|0,91
|Green Wave
|74
|0
|91
|0
|48,8
|0
|Ovis
|74,49
|-0,5
|77,49
|-0,5
|90,99
|-1
|48,99
|-1
|Маркет
|71,99
|0
|90,99
|0
|46,99
|0
|Автотранс
|72,98
|0
|79,98
|0
|90,98
|1
|47,98
|-1
|SOCAR
|74,9
|-1,09
|77,76
|-1,09
|90,76
|-1,09
|49,55
|0
|SUNOIL
|69,95
|0
|90,2
|1,5
|48,95
|0
|Рур груп
|76,49
|0
|89,99
|-0,91
|49
|0
|Rodnik
|70,99
|1
|89,99
|1
|47,99
|-0,5
|Катрал
|74,99
|0
|75,99
|0
|89,99
|0
|47,88
|-1,09
|Авантаж 7
|70,95
|0
|89,95
|-1
|46,95
|0
|KLO
|73,7
|0,01
|77,1
|-0,99
|89,9
|-1
|48,9
|0
|Олас
|72,9
|0
|89,9
|0
|48,7
|0
|VST
|71,9
|0
|89,9
|0
|48,9
|0
|Chipo
|71,6
|-4,28
|89,42
|-2,45
|48,74
|0
|Дніпронафта
|69,99
|0
|89,32
|0,67
|48,22
|0,23
|AMIC
|71,1
|0,05
|74,24
|0,08
|89,15
|-1,47
|48,76
|0
|UPG
|74
|0
|76
|-1
|89
|-2
|49
|0
|ZOG
|71
|0
|89
|0
|48
|0
|VostokGaz
|72,49
|-1,5
|88,99
|-1
|48,99
|-0,5
|СВОЇ
|68,99
|0
|88,99
|1,5
|48,09
|-0,4
|Marshal
|70,99
|0
|73,99
|0
|88,99
|-1
|47,99
|-0,17
|Mango
|70,49
|-2
|88,99
|-2
|47,99
|0
|Parallel
|72,93
|-1
|75,99
|-0,83
|88,77
|-1,78
|48,23
|-0,07
|U.GO
|69,9
|0
|88,5
|0,6
|48,9
|0
|UKRNAFTA
|69,9
|0
|72,9
|3
|88,5
|0,6
|48,9
|0
|Кворум
|69,98
|0
|88,48
|0,5
|46,78
|0
|RLS
|69,4
|0
|73,4
|0
|88,4
|0,5
|48,9
|0
|БРСМ-Нафта
|69,99
|0,05
|88,38
|0,39
|47,46
|-0,12
|Brent Oil
|66,85
|0
|87,85
|0
|48,29
|0
|Фактор
|70
|0
|87
|-1
|Середня ціна в Україні
|72,71
|-0,42
|76,5
|-0,06
|89,92
|-0,6
|48,99
|-0,05
