Шахраї вимагають криптовалюту в судновласників за «безпечний прохід» Ормузькою протокою

Невідомі особи надіслали деяким судноплавним компаніям повідомлення з вимогою сплатити транзитний збір у криптовалюті
Компанії, чиї судна застрягли на захід від Ормузької протоки, отримували шахрайські повідомлення з обіцянкою безпечного проходу через цей водний шлях в обмін на криптовалюту.
Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на дані грецької компанії з управління морськими ризиками MARISKS.
США зберігають блокаду іранських портів, тоді як Іран то знімає, то знову запроваджує блокаду Ормузької протоки, через яку до початку війни на Близькому Сході проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу.
На тлі переговорів про припинення вогню Тегеран, який контролює цей вузький морський коридор, запропонував стягувати плату із суден за безпечний прохід.

Вимоги шахраїв

У понеділок MARISKS випустила попередження для судновласників, у якому зазначила, що невідомі особи, які видають себе за представників іранської влади, надіслали деяким судноплавним компаніям повідомлення з вимогою сплатити транзитний збір у криптовалюті — Bitcoin або Tether — за «дозвіл».
«Ці конкретні повідомлення є шахрайством», — заявила компанія, додавши, що їх не надсилала іранська влада.
За матеріалами:
Mind
