Срібло, долар та євро. У чому варто зберігати гроші? Банкір дав прогноз курсу валют на тиждень Сьогодні 16:14 — Валюта

Срібло, долар та євро. У чому варто зберігати гроші? Банкір дав прогноз курсу валют на тиждень

На початку травня валютний ринок входить у відносно спокійний період. Після коливань попередніх місяців основним фактором стабільності, як і раніше, залишається політика Національного банку. Водночас на курс впливають не лише внутрішні рішення, а й зовнішні події — від міжнародної фінансової допомоги до ситуації на Близькому Сході.

Що впливає на валюту

Аналітики звертають увагу: зараз головну роль на валютному ринку відіграє стратегія Нацбанку. Режим керованої гнучкості, який застосовує регулятор, має стримувати різкі курсові рухи.

Очікується, що обсяг валютних інтервенцій на міжбанку наступного тижня становитиме близько 700−800 мільйонів доларів. Це, за оцінками експертів, має допомогти зберігати баланс між попитом і пропозицією на ринку.

Додатковим фактором підтримки називають і розблокування 90 мільярдів євро від Євросоюзу, про який ми писали тут . Такий фінансовий ресурс розглядають як важливий запас міцності для бюджету, що знижує ризики девальваційного тиску.

Фактично поєднання валютної політики НБУ та зовнішньої підтримки зараз формує основу відносної стабільності гривні.

Зовнішні ризики

Водночас аналітики застерігають: валютний ринок залишається чутливим до глобальних подій.

Один із головних ризиків — ситуація на Близькому Сході. Напруження в регіоні може впливати на нафтові котирування, а через них — на вартість пального, інфляційні очікування та загальні настрої на фінансових ринках.

Крім того, геополітичні події впливають на світову пару євро-долар, а отже — і на курс євро в Україні. Минулі місяці показали, що в періоди загострення інвестори традиційно шукають захист у доларі, що підтримує американську валюту. Коли напруга послаблюється, євро часто частково відіграє втрати.

Експерти нагадують: курс євро в Україні формується під впливом двох чинників одночасно:

внутрішнього співвідношення гривні до долара;

глобальної динаміки пари євро/долар.

Через цей подвійний механізм будь-які зміни на міжнародних ринках можуть швидко відображатися і в Україні. Саме це, зокрема, пояснювало коливання, які спостерігалися у квітні, коли курс реагував і на зовнішні новини, і на внутрішні очікування ринку.

Чого очікувати у травні

Поки базовий сценарій — відносна стабільність без різких рухів, якщо не з’являться нові сильні зовнішні шоки.

Наразі ринок більше орієнтується на контрольовану стабільність, ніж на сценарії різкої девальвації. Але, як зазначають аналітики, геополітичний фактор залишається тим ризиком, за яким доведеться уважно стежити і надалі.

