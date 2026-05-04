В течение 27 апреля — 1 мая курс Национального банка колебался в достаточно узком диапазоне, без резких движений. В начале недели гривна немного ослабла, после этого рынок перешел в фазу небольшой корректировки. На 1 мая гривна несколько укрепилась. То есть в этот период курс оставался относительно стабильным, а изменения были умеренными и не выходили за пределы обычных краткосрочных колебаний.
Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
«Гривна стабилизировалась, но давление сохраняется», — отметила Золотько.
В начале недели котировки держались в пределах 43,68−44,23 грн/$, во вторник и среду почти без существенных изменений, на уровне 43,70−44,23 грн/$. В конце недели на рынке наблюдалось незначительное ослабление ценовых ориентиров: в четверг диапазон сдвинулся до 43,64−44,16 грн/$, а в пятницу — до 43,59−44,11 грн/$.
В общей сложности неделя прошла в спокойном режиме, без резких курсовых сдвигов, с умеренным снижением нижней и верхней границы котировок.
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке неделя прошла в пределах умеренных колебаний, а в конце периода курс доллара несколько снизился. Дополнительную поддержку гривне оказала учетная ставка 15%, повысившая привлекательность гривневых инструментов для участников рынка:
неделя началась на уровне 44,04 грн/$, а в течение первых торговых сессий котировки демонстрировали умеренную волатильность, двигаясь в диапазоне от 43,98 грн/$ до 44,13 грн/$. В итоге понедельник завершился на отметке 44,09 грн/$;
во вторник рынок открылся на уровне 44,10 грн/$ и завершил день почти без изменений — на 44,104 грн/$, тогда как в течение сессии котировки колебались в пределах 44,02−44,12 грн/$;
в среду торги стартовали с уровня 44,11 грн/$, однако к завершению дня курс несколько снизился — до 44,08 грн/$;
в четверг на рынке наблюдалось более заметное укрепление гривны: котировки открылись на 44,05 грн/$, а завершили день уже на 43,87 грн/$;
в пятницу, 1 мая, торги начались на уровне 43,90 грн/$ и закончились около 43,88 грн/$.
Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 27 апреля — 1 мая составил $778,62 млн, что на 4% меньше уровня предыдущей недели ($812,38 млн в течение 20−24 апреля) и примерно на 8% ниже двух недель ранее ($841,99 млн 13−17 апреля 2026 г.).
Прогноз на неделю
По прогнозу эксперта, в течение первой недели мая курс, вероятно, будет оставаться относительно стабильным.
Поддержку гривне будут обеспечивать высокая учетная ставка и присутствие НБУ на валютном рынке: в апреле регулятор продал на межбанке $3,586 млрд в эквиваленте, что способствовало сглаживанию курсовых колебаний.