Ближний Восток бьет по гривне. Нефтяные качели и курс доллара на этой неделе. Что прогнозирует банкир?

На валютном рынке Украины фиксируют повышенный спрос на доллар, превышающий привычные показатели для этого периода. На ситуацию влияют как внутренние факторы, так и внешние риски, прежде всего события на Ближнем Востоке и их влияние на цены на нефть. В то же время, Национальный банк продолжает сдерживать резкие колебания курса за счет валютных интервенций.

Спрос на доллар превышает норму

Как объяснил банкир Глобус Банка Тарас Лесовой, сейчас ключевое давление на рынок формирует именно внешний фактор — ситуация на Ближнем Востоке. Из-за нестабильности в регионе растут цены на нефть, что напрямую влияет на расходы украинских импортеров.

В ответ бизнес начинает активнее покупать валюту, чтобы застраховать будущие закупки. В результате спрос на межбанк превышает предложение на 10−15%. Для сравнения в спокойные периоды этот показатель обычно не превышает 7%.

По словам Лесового, это создает дополнительную нагрузку на рынок и заставляет регулятора действовать активнее.

Национальный банк остается ключевым игроком, сдерживающим резкие колебания курса. Регулятор оперативно реагирует на чрезмерный спрос, продавая валюту из резервов.

Как отмечает Лесовой, для стабилизации ситуации на этой неделе объем интервенций может составить 800−900 миллионов долларов.

Это позволяет удерживать рынок в относительно контролируемом состоянии даже при повышенном спросе. В то же время, такая активность свидетельствует о том, что рынок находится в фазе повышенного напряжения.

Что происходит на наличном рынке

В отличие от межбанка, ситуация в обменниках и банковских кассах остается более спокойной. Спрос на наличную валюту есть, но он не носит панического характера.

Как подчеркивает банкир, дефицита наличной валюты нет — банки обеспечены ресурсом и могут удовлетворить спрос клиентов.

Впрочем, эксперт обращает внимание на другую тенденцию: отдельные обменники могут увеличивать собственную маржу не из-за повышения курса продаж, а из-за занижения курса покупки валюты у населения. Таким образом они расширяют свою прибыль, мастерски играя на каждом мелком колебании рынка.

Чего ждать в ближайшее время

В целом рынок остается чувствительным к внешним новостям, особенно влияющим на энергетические рынки. Именно они формируют поведение импортеров и спрос на валюту.

По оценкам экспертов, ближайшие дни пройдут в режиме повышенного внимания к глобальным событиям, но без резких скачков курса — при условии, что Нацбанк продолжит активно сглаживать колебания.

